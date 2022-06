Dit is iPadOS 16: nieuwe iPad-versie zet in op samenwerken

Apple heeft iPadOS 16 officieel onthuld. Het nieuwe besturingssysteem voor de iPad is later dit jaar te downloaden en richt zich vooral op professionals.

Apple kondigt iPadOS 16 officieel aan

Apple onthulde de opvolger van iPadOS 15 tijdens WWDC (Worldwide Developers Conference), haar jaarlijkse bijeenkomst voor softwareontwikkelaars. Eerst brengt het bedrijf een testversie van iPadOS 16 uit; later dit jaar volgt de definitieve versie die voor iedereen te downloaden is.

De nieuwe iPadOS-versie focust op het samenwerken met anderen. Je kunt bijvoorbeeld samen met anderen aan een document werken door simpelweg op een knop te drukken. Moet je nog wat details met een collega bespreken? Dan kun je ook direct een FaceTime-gesprek starten.

Over collega’s gesproken: iPadOS 16 voegt de app Free Form toe. Deze app is nog het best vergelijkbaar met een whiteboard. Samen met anderen kun je op afstand brainstormen, ideeën noteren en aantekeningen maken op een (bij aanvang) blank canvas. Free Form wordt “later dit jaar” aan iPadOS, macOS en iOS toegevoegd.

Nieuwe apps

Verder brengt Apple enkele nieuwe apps naar de iPad, waaronder de Weer-app. Hiermee kun je niet alleen kijken of het komende week droog blijft, maar ook hoeveel neerslag er wordt verwacht en wanneer. Verder geeft de Weer-app informatie over de temperatuur.

Ook nieuw is Reference Color, of Referentiekleur in het Nederlands. Dankzij deze functie kun je dezelfde kleuren aanhouden tijdens het bewerken van bestanden op meerdere Apple-apparaten. Dat is handig, want op die manier ziet een grafisch project (zoals een video of reclameposter) er altijd en overal hetzelfde uit.

iPad gaat de Mac achterna

iPadOS 16 krijgt net als macOS Ventura de mogelijkheid om Stage Manager te gebruiken. Deze functie zorgt ervoor dat je app-vensters groter en kleiner kunt maken. Verder kun je apps over elkaar heen plaatsen. Haal je bijvoorbeeld de Berichten-app naar ‘voren’, dan schikt je eerder gebruikte app (zoals de Agenda) automatisch iets meer naar de achtergrond.

De programma’s die je op dat moment niet gebruikt blijven links op het scherm hangen zodat je ze eventueel wel snel kunt openen. Stage Manager is alleen beschikbaar op de iPad Pro 2021 en iPad Air 2022 met een M1-chip aan boord.

iPadOS 16 downloaden

De testversie van iPadOS 16 voor software-ontwikkelaars is vanaf vandaag te downloaden. De publieke bèta, die voor iedereen beschikbaar is, komt in juli. Volgens Apple komt de definitieve versie van iPadOS 16 “deze herfst” uit.

