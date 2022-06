Een iPad als HomeKit hub? Met iPadOS 16 is het verre van ideaal

De iPad is te gebruiken als een woninghub, zodat je je HomeKit-accessoires bedient als je niet thuis bent. Ook vanaf iPadOS 16 is dit mogelijk, maar er is een belangrijk addertje onder het gras …

iPadOS 16: iPad als HomeKit-hub

Op basis van tekst die in de bèta code van iOS 16 werd ontdekt, gingen er geruchten dat de iPad vanaf iPadOS 16 niet te gebruiken is als woninghub. Dit blijkt gelukkig niet het geval. ‘iOS 16 en iPadOS 16 zullen de iPad blijven ondersteunen als woninghub, zonder het verliest van functionaliteit’, verklaart Apple-woordvoerder Catherine Franklin tegenover The Verge.

Er is echter een belangrijke ‘maar’: Apple is van plan om in een latere iPadOS 16-update een nieuwe architectuur voor de Woning-app te introduceren, en hiermee is de iPad niet langer te gebruiken als een woninghub. ‘Gebruikers die de iPad als woninghub gebruiken hoeven niet te updaten en kunnen blijven genieten van bestaande functies’, legt Franklin uit.

Moet je nog wel updaten?

Apple is nog vaag geweest over wat er precies verandert met de architectuur-upgrade. Maar de kans is groot dat het een verwijzing is naar Matter, een nieuwe smart home-standaard. Die zorgt dat smart home-producten in verschillende ecosystemen kunnen werken, waardoor straks wellicht veel meer slimme apparaten compatibel zijn met HomeKit.

Apple maakte eerder al bekend dat iPads niet overweg kunnen met Matter, daar heb je dan een Apple TV of HomePod voor nodig. Wat betreft een Apple TV is een Apple TV HD of Apple TV 4K vereist. Ook de HomePod – Apple’s slimme speaker – werkt met Matter als woninghub. In Nederland is alleen de kleinere HomePod mini (€ 109) verkrijgbaar.