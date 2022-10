iPadOS 16 is nu beschikbaar: hier kun je de update downloaden

Je hebt er even op moeten wachten, maar het is nu eindelijk zover. iPadOS 16 is nu te downloaden voor je iPad. Wij vertellen je welke apparaten worden ondersteund en hoe je de update installeert.

iPadOS 16: is nu beschikbaar

De grote iPad-update van het jaar is er eindelijk. Nadat iOS 16 al vorige maand aan de beurt was, mogen nu eindelijk ook de tablets van Apple bijgewerkt worden. Zoals je misschien weet krijgt iOS ook een update naar iOS 16.1. Maar wees niet bang, je iPad loopt niet opeens een versie achter. Stiekem is de iPad-update versie 16.1, maar Apple heeft iPadOS 16.0 overgeslagen en is meteen doorgegaan naar iPadOS 16.1.

iPadOS 16 downloaden en installeren

Het is heel eenvoudig om de nieuwe iPad-update te downloaden en installeren. Volg de onderstaande stappen

Zorg dat je iPad-accu voor minstens 50 procent is opgeladen, of hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Software-update’ en volg de stappen op het scherm.

Het kan trouwens zijn dat de updates niet direct zichtbaar zijn of heel langzaam downloaden. Als Apple een grote software-update uitbrengt, proberen heel veel gebruikers tegelijk de nieuwe versie te downloaden. Vaak krijg niet iedereen de update tegelijk en zit er soms zelfs een tijdje tussen.

Zie je de update niet meteen? Wacht dan eventjes en probeer het over een half uurtje nog een keer. Soms helpt het ook om je iPad een keer te herstarten. Check ook voor de zekerheid of jouw iPad wel de update krijgt (lees snel verder) anders is het niet mogelijk om iPadOS 16 te downloaden.

De 3 belangrijkste nieuwe functies in iPadOS 16

De iPadOS 16-update heeft natuurlijk een paar toffe nieuwe functies voor de iPad in petto. Dit zijn de belangrijkste op een rij.

1. Stage Manager

De belangrijkste nieuwe functie van iPadOS 16 is misschien wel Stage Manager. Hiermee kun je meerdere apps tegelijk in elk hun eigen vensters in beeld hebben. Handig als je vaak met veel apps tegelijk werkt en regelmatig moet schakelen.

Oorspronkelijk was de functie alleen beschikbaar voor iPads met een M1- of M2-chip. Die kunnen tot acht apps tegelijk draaien. Apple heeft tijdens de bèta nog meer iPads ondersteuning voor Stage Manager gegeven.

Dit zijn de eerste generatie 11-inch iPad Pro (2018), tweede generatie 11-inch iPad Pro (2020), derde generatie 12,9-inch iPad Pro (2018) en vierde generatie 12,9-inch iPad Pro (2020). Deze vier modellen hebben wel kleine beperkingen bij Stage Manager: ze ondersteunen maximaal vier apps tegelijk.

2. Weer-app

Nou denk je misschien dat de iPad allang een Weer-app heeft, maar niets is minder waar. Op de iPad heb je in iPadOS 15 en eerder alleen een Weer-widget. Wanneer je daarop klinkt wordt een website geopend waarop je de weersverwachting kunt zien.

In iPadOS 16 komt daar verandering in en krijgt de iPad na het downloaden van de update ook een echte, volwaardige Weer-app. De app is gemaakt voor het grotere scherm van de iPad en reageert ook een stuk sneller dan het openen van een website.

3. Verschillende iOS 16-functies: foto’s vrijstaand maken

In iPadOS 16 komen er ook veel functies van iOS 16 naar de tablet (maar niet allemaal). Een van de leukere functies die naar de iPad komen is het maken van een sticker van je foto. De Foto’s-app herkent automatisch het onderwerp op de foto en maakt er dan een vrijstaande afbeelding van. De functie gebruik je op de volgende manier.

Open een van je foto’s in de Foto’s-app; Leg je vinger ongeveer eventjes op het onderwerp en laat los; Tik op ‘Kopieer’ of ‘Deel’ om de sticker te delen (wanneer je deze optie niet krijgt, moet je een andere foto proberen).

Deze iPads kunnen overstappen naar iPadOS

iPadOS 16 is jammer genoeg niet beschikbaar op alle iPads. Onderstaande modellen kunnen iPadOS 16 downloaden en installeren:

