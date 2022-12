iPadOS 16.2 is uit – veel stabieler en met AirTag-ondersteuning

Tegelijk met de release van iOS 16.2 en watchOS 9.2 heeft Apple dinsdag ook iPadOS 16.2 uitgebracht. Dit is er nieuw voor je iPad.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPadOS 16.2 is nu te downloaden!

De nieuwe versie van het besturingssysteem voor je iPad, iPadOS 16.2, heeft veel weg van iOS 16.2, maar bevat ook nieuwe functies specifiek voor iPad. Je moet hierbij denken aan ondersteuning voor externe schermen via Stage Manager. Naast de gebruikelijke oplossingen van foutjes in de voorgaande versie van de software, zien we ook een verbeterde ondersteuning van de AirTags en is de Freeform-app eindelijk beschikbaar.

Dit is er nieuw in iPadOS 16.2: sneller werken

Net als iOS 16.2 voegt iPadOS 16.2 de nieuwe Freeform-app toe aan het besturingssysteem. Hiermee beheer je eenvoudig notities en kan je sneller samen werken met anderen die Apple-apparaten hebben. Daarnaast zien we vernieuwingen in verschillende apps. Apple Music laat je nu meezingen met de favoriete nummers via Apple Music Sing. Net zoals bij watchOS 9.2 is ook de Woning-app verbeterd.

Er zijn gelukkig ook vernieuwingen voor enkel de iPad. Zo ondersteunt Stage Manager nu eindelijk een extern beeldscherm. Daarmee is je iPad nét een stapje meer een laptop in plaats van een tablet. Met een externe muis en Magic Keyboard is je desktop-hub helemaal compleet. Let op: je iPad dient wel een M1-chip of nieuwer te hebben.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De laatste vernieuwing zien we bij de AirTag. Je iPad krijgt nu een melding als er een van deze Apple trackers in de buurt is. Dit kan stalken tegengaan, een probleem waar de AirTag het afgelopen jaar veel mee heeft gekampt.

iPadOS 16 downloaden en installeren

Het is heel eenvoudig om de nieuwe iPad-update te downloaden en installeren. Volg hiervoor de onderstaande stappen Zorg ten eerste dat je iPad voor minstens 50 procent is opgeladen. Gedaan? Ga dan naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’. onder het kopje ‘Software-update’ kan je de stappen volgen die je moet nemen om te updaten naar iPadOS 16.2

Het kan trouwens zijn dat je deze update niet direct ziet verschijnen. Dat is niet erg! Er zijn dan te veel mensen aan het updaten. Probeer het later nog eens.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.