Releasedatum iPadOS 16.1 eindelijk bekend: dit is de datum!

Het heeft even geduurd, maar Apple maakte gisteren dan toch bekend de releasedatum van iPadOS 16.1 bekend. Het besturingssysteem is vanaf 24 oktober 2022 beschikbaar.

Volgende week is iPadOS 16.1 te downloaden

Terwijl iOS 16 al uit is, wachten we nog steeds op iPadOS 16. Het hoge woord is er eindelijk uit. Met de aankondiging van de iPad 2022 en de iPad Pro 2022 weten we nu eindelijk de releasedatum van iPadOS 16.1. Eerder hoorde we al dat Apple de eerst versie (16.0) overslaat en meteen iPadOS 16.1 uitbrengt.

iPadOS 16.1 is op 24 oktober 2022 (hoogstwaarschijnlijk vanaf 19:00 uur) te downloaden en installeren. In dit artikel lees je alles over de vernieuwingen en de releasedatum van iPadOS 16.1.

Stage Manager op iPadOS 16.1: het wachten waard?

24 oktober is dus de releasedatum van iPadOS 16.1. Dan kunnen we dus genieten van nieuwe functies zoals Stage Manager. Met deze functie had Apple de nodige problemen, waardoor de release werd uitgesteld. We verwachten dat de functie wel goed werkt als iPadOS 16 op 24 oktober uit is, al is dat nog afwachten.

De bedoeling is dat je met Stage Manager bepaalde apps kan parkeren en groeperen aan de zijlijn. Zo switch je eenvoudig tussen applicaties én blijft je ‘hoofd-app’ mooi gecentreerd staan. iPadOS 16 geeft ook de Dock (onderaan je scherm) een make-over. Deze ziet er frisser uit en toont nu via bolletjes zien welke apps je geopend hebt.

Dit zijn de andere nieuwe functies van iPadOS 16

Met 24 oktober als releasedatum van iPadOS 16.1 kunnen we snel van nog veel meer leuke functies genieten. Zo kan je binnenkort met je iPad nog beter samenwerken met anderen. Over een week kun je bijvoorbeeld vanuit een bestand andere Apple-gebruikers uitnodigen om met jou mee te werken in dat bestand. Hetzelfde gaat op voor een Facetime-gesprek.

In dezelfde categorie valt ook de nieuwe app ‘Freeform’. Deze is het best te vergelijken met een virtueel whiteboard. Samen met collega’s kun je op deze app brainstormen, ideeën noteren en aantekeningen plaatsen. Nu we de releasedatum van iPadOS 16.1 weten, kan de voorpret beginnen!

