iPadOS 16.1 komt eind oktober: nieuwe producten op komst?

Apple slaat iPadOS 16.0 over en komt eind oktober met iPadOS 16.1. Althans, dat meldt Mark Gurman. Ook praat hij over nieuwe Apple-producten.

‘Eind oktober lanceert Apple iPadOS 16.1’

We hoorden twee maanden geleden al dat Apple de release van iPadOS 16 had uitgesteld tot oktober. Ook weten we dat er nieuwe iPads en nieuwe Macs komen. Apple-analist Mark Gurman, van Bloomberg, meldt nu dat Apple de eerst versie overslaat en meteen met iPadOS 16.1 op de proppen komt.

iPadOS 16.1 en nieuwe producten op komst

Volgens Gurman is het de bedoeling dat iPadOS 16.1 in de week van 24 oktober op je iPad verschijnt. Dan kun je aan de slag met nieuwe functies als Stage Manager. In de bèta-versies vonden we dat deze functie de belofte niet inloste. Wanneer iPadOS 16.1 eind oktober verschijnt moeten alle grote bugs of problemen opgelost zijn.

Gurman vertelt ons in dezelfde tweet dat de update kan duiden op de nieuwe Apple-producten die binnenkort verschijnen. Dit gaat niet via een keynote gebeuren maar met een reeks persberichten op de Apple website.

Welke producten lanceert Apple in oktober?

Volgens geruchten gaat Apple deze maand minstens twee nieuwe iPad-modellen lanceren. De ‘normale’ iPad krijgt een nieuw ontwerp, de A14 Bionic-chip en een usb-c-aansluiting. Tegelijkertijd heeft Apple plannen om de iPad Pro 2022 te upgraden met de snellere M2-chip. Ook gaan we, als we alle geruchten mogen geloven, een nieuwe Mac mini zien en krijgen we meerderde versies van een MacBook Pro mét M2-chip.

