Binnenkort kondigt Apple iPadOS 15 aan. De grote iPad-software-update van 2021 schijnt een aantal toffe verbeteringen te krijgen. In dit artikel blikken we vooruit op onze iPadOS 15-verwachtingen.

Lees verder na de advertentie.

iPadOS 15 verwachtingen: hier kijken we naar uit

Sinds enkele jaren staat de iPad-software op eigen benen. iPadOS is een volwaardig besturingssysteem en Apple brengt jaarlijks een nieuwe versie uit. We zijn inmiddels aanbeland bij iPadOS 15.

De iPad-update is nog niet aangekondigd, maar dankzij geruchten weten we al het een en ander over de nieuwe functies. In dit artikel blikken we daarom vooruit op onze verwachtingen voor iPadOS 15.

1. Interactieve widgets

Hopelijk laat Apple iPadOS 15 met name draaien om het verbeteren van widgets. Deze uitgeklapte versies van apps kunnen ontzettend handig zijn, maar momenteel zijn ze nog een beetje ‘dom’.

Je kunt de widgets bijvoorbeeld niet op al je iPad-thuisschermen plaatsen. Ze blijven vooralsnog voorbehouden aan een zijbalk op het eerste homescreen. Daarbovenop doen de huidige widgets niet heel veel meer dan wat informatie laten zien – zoals foto’s of recente notities.

Hopelijk gaat Apple met iPadOS 15 hier meer aandacht besteden door ze bijvoorbeeld interactief te maken. We denken bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om direct vanaf het thuisscherm notities te kunnen maken, zonder dat je wordt doorgestuurd naar de app.

2. Appbibliotheek

Het was een van de grote toevoegingen aan iOS 14, de iPhone-software-update van 2020. In deze Appbibliotheek worden jouw favoriete apps per categorie verzameld zodat je ze snel kunt vinden en openen. Alle social media-apps en games staan bijvoorbeeld netjes in een mapje.

De verwachting is dat Apple de Appbibliotheek ook naar iPadOS 15 gaat brengen. Op die manier kun je heel makkelijk en snel apps vinden en openen.

3. Meer focus op privacy

Apple zet de afgelopen jaren steeds meer in op privacy. Sterker nog: het is inmiddels een verkooppunt van het bedrijf uit Cupertino geworden. We verwachten daarom dat Apple van de mogelijkheid gebruikmaakt om nieuwe privacyfuncties toe te voegen.

Welke functies is nog een beetje de vraag. Mogelijk kiest het bedrijf ervoor om de iCloud-sleutelhanger als losstaande app uit te brengen. Op die manier kan Apple concurreren met partijen als 1Password en Bitwarden en haar positie als privacyvriendelijke telefoonfabrikant verstevigen.

Dat Apple wel oren heeft naar een eigen wachtwoorddienst is wel duidelijk. Het bedrijf schijnt enkele jaren geleden serieus overwogen te hebben om 1Password over te nemen.

4. Nieuw menu voor professionals

Dit is geen concreet gerucht, maar vooral een functie waar wij op hopen. Ontwerper Parker Ortolani liet in zijn iPadOS 15-concept zien hoe de toevoeging van een speciaal ‘Pro Menu’ eruit kan komen te zien.

Dit menu open je door rechtsboven in het scherm op de tijd te tikken. Vervolgens krijg je een overzicht van je huidige instellingen, app-updates die klaarstaan en welke notificaties je onlangs hebt ontvangen. Dankzij deze toevoeging komt de iPad dichter bij de Mac te liggen, iets waar Apple al jaren naar toewerkt.

→ Lees ook: Concept: iPadOS 15 met nieuw thuisscherm, betere widgets en meer

Draait jouw iPad momenteel op iPadOS 14? Volgens een recent gerucht ben je dan niet per se verzekerd van de update naar iPadOS 15. Apple zou namelijk schrappen in de lijst met ondersteunde modellen door iPads met een A9-chip te laten vallen. Indien dit gerucht klopt, is het bijvoorbeeld slecht nieuws voor eigenaren van een iPad 2017.

We verwachten dat de volgende iPads kunnen updaten naar iPadOS 15:

Uiteraard kunnen nieuwe, onaangekondigde tablets ook met iPadOS 15 overweg. We verwachten dit jaar bijvoorbeeld de iPad 2021, iPad Air 2021, iPad Pro 2021 en iPad mini 2021 te zien.

7 juni is het zover, want dan barst WWDC 2021 los. De jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars vindt net als in 2020 volledig digitaal plaats en wordt afgetrapt met een keynote.

Traditiegetrouw is dit hét moment waarop Apple updates voor al haar softwareversie aankondigt. Naast iPadOS 15 krijgen we die dag ook onder meer iOS 15 en watchOS 8 te zien. Alle nieuwe softwareversies zijn dan in het najaar van 2021 te downloaden.

Het is nog onduidelijk hoe laat de WWDC-keynote begint. Wel staat vast dat iPhoned dan live verslag doet. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app.