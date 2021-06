‘iPadOS 15 verbetert multitasking, krijgt nieuwe notificatiebalk’

Draai jij graag meerdere apps naast elkaar op je iPad? Dan hebben we goed nieuws: volgens een betrouwbare bron maakt Apple multitasking gemakkelijker in iPadOS 15. Dat is de nieuwe versie van het besturingssysteem.

‘Multitasking verbeterd in iPadOS 15’

Het is al jaren mogelijk om verschillende apps naast elkaar te draaien op het scherm van je iPad. Heel handig werkt dat echter niet. Op een Mac is het nog altijd veel gemakkelijker om meerdere programma’s tegelijk te gebruiken.

Volgens de betrouwbare journalist Mark Gurman van Bloomberg komt daar binnenkort verandering in. iPadOS 15, de nieuwe versie van het besturingssysteem, zou zorgen voor betere multitasking op de tablet. Zo moet het eenvoudiger worden om meerdere apps tegelijk te bedienen. Details geeft Gurman helaas niet. Wel zegt hij dat Apple de iPad zo aantrekkelijker wil maken voor professionele gebruikers.

Zo ziet iPadOS 15 er mogelijk uit

Er klinkt al jaren kritiek op iPadOS. Hoewel de iPad Pro inmiddels net zo krachtig is als een MacBook Air blijft de software achter. Met verbeterde multitasking zou iPadOS 15 een flinke stap in de juiste richting zetten. Daardoor wordt de iPad een aantrekkelijker alternatief voor een laptop.

Er gaan ook geruchten dat Apple de iPad beter wil laten samenwerken met externe schermen. Dankzij de usb-c-poort sluit je een iPad Pro gemakkelijk aan op een monitor, maar momenteel kun je het scherm alleen spiegelen. Je zit daardoor met zwarte balken aan de zijkant en dat is natuurlijk niet mooi.

De update biedt waarschijnlijk nog veel meer verbeteringen. We hebben al onze verwachtingen voor iPadOS 15 op een rij gezet.

‘iPadOS 14 en iOS 15 krijgen nieuwe notificatiebalk’

Eerder schreef Gurman dat het homescreen er in iOS 15 en iPadOS 15 anders uit gaat zien. Zo krijgt de iPad eindelijk de mogelijkheid om widgets te gebruiken op het thuisscherm. Dat kan op de iPhone al langer.

Daar voegt Gurman nu aan toe dat zowel de iPhone als de iPad een nieuwe notificatiebalk krijgen. Die moet het makkelijker maken om automatisch op berichten te reageren. Ook is het straks mogelijk om in één oogopslag te zien hoe apps met jouw data omgaan. Sinds iOS 14.5 kun je app tracking al uitzetten.

Apple presenteert iPadOS 15 en iOS 15 aanstaande maandag, 7 juni, tijdens WWDC 2021. iPhoned zit natuurlijk klaar om je alles te vertellen over de updates én mogelijk ook over nieuwe hardware die Apple aankondigt. Hou deze site dus in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

