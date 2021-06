Officieel: Apple onthult iPadOS 15 met betere widgets en meer

Apple heeft iPadOS 15 officieel gepresenteerd. De nieuwe software voor iPads is vanaf dit najaar te downloaden en laat je onder meer makkelijker multitasken. Dit is alles wat je moet weten over iPadOS 15.

Apple onthult iPadOS 15 officieel

Tijdens het WWDC 2021-evenement heeft Apple iPadOS 15 officieel gepresenteerd. De nieuwe iPad-software is de opvolger van iPadOS 14 en vanaf dit najaar te downloaden. Hieraan voorafgaand kun je een testversie downloaden om alvast met de nieuwe functies aan de slag te gaan.

1. Widgets worden flexibel

De grootste verbetering in iPadOS 15 is dat je widgets voortaan overal op het iPad-thuisscherm kunt plaatsen. In de vorige versie hadden de uitgeklapte versies van apps nog een vaste plek en waren ze dus weinig flexibel.

