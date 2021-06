Multitasking in iPadOS 15: 6 grote verbeteringen op een rij

iPadOS 15 gaat het anders aanpakken op het gebied van multitasking. Meerdere apps tegelijk gebruiken wordt daarmee gemakkelijker dan ooit tevoren.

iPadOS 15 Multitasking: dit is er nieuw

Nu iPads steeds krachtiger en veelzijdiger worden, wordt het ook belangrijker om meerdere apps moeiteloos naast elkaar te kunnen gebruiken. Al jaren ondersteunt de iPad dit met verschillende multitaskingfuncties. Met iPadOS 15 zet Apple dit systeem in de volgende versnelling.

1. Een nieuw ontwerp

Multitasking krijgt een centrale plaats in iPadOS 15, in de vorm van drie kleine puntjes in de bovenste rand van het scherm. Zodra je hier op tikt verschijnt er een venster met daarin de opties voor multitasking. Daarin kies je voor full screen, Slide Over, Split View of Center Window, afhankelijk van de app die je gebruikt.

Met Slide Over leg je een app ‘over’ het scherm van een andere app heen, terwijl je met Split View het scherm van je iPad in tweeën splitst. Als je één van deze opties gekozen hebt, schuift de app die je gebruikte even op, zodat jij vanaf je homescreen de app kunt kiezen waarmee je wil multitasken.

2. Center Window

Center Window is een nieuwe manier om meerdere apps op je iPad te gebruiken vanaf iPadOS 15. Zoals de naam al doet vermoeden, zet je hiermee een notitie of bericht in het midden van je scherm. Deze wordt over je actieve apps heen gelegd.

Dit komt bijvoorbeeld van pas als je op de linkerhelft van je scherm mail open hebt staan, maar het venster te smal is om een mailtje goed te lezen. Met Center Window zet je dit bericht groot in beeld, zonder multitasking te verlaten. Ben je klaar met lezen, dan keer je met een druk op het scherm weer terug naar waar je gebleven was.

3. Bekijk alle open vensters

Ben je bijvoorbeeld in Pages aan meerdere documenten aan het werken? Dan komt de nieuwe ‘Shelf’ van iPadOS 15 goed van pas. Op deze boekenplank staan al je openstaande vensters van een app, waartussen je gemakkelijk kunt wisselen. Aan dit nieuwe overzicht kun je ook nieuwe vensters toevoegen of ze direct sluiten om de boel overzichtelijk te houden.

4. Multitasking in de App Switcher

In de App Switcher krijg je al jaren al je actieve apps te zien op je iPad en iPhone. Vanaf iPadOS 15 kun je hier ook je multitasking-vensters bekijken en er direct een aanmaken door twee apps bij elkaar te slepen.

Op die manier kun je gemakkelijker schakelen tussen meerdere vensters van apps, zonder steeds opnieuw de juiste multitasking-combinaties te maken. Zeker voor mensen die hun iPad intensief gebruiken zal dit een flinke verbetering zijn.

5. Toetsenbordcombinaties

Dankzij muis- en trackpad-ondersteuning gebruiken steeds meer mensen hun iPad samen met een toetsenbord. Goed nieuws dus dat we vanaf iPadOS 15 een aantal belangrijke nieuwe toetsenbordcombinaties krijgen. Door de CMD-knop ingedrukt te houden, verschijnt een venster met alle beschikbare combinaties, waarmee je ook multitasking kunt bedienen.

6. Quick Note

Hoewel het officieel geen multitasking-functie is, tellen we het nieuwe Quick Note ook mee. Met Quick Note kun je razendsnel een notitie maken terwijl je een andere app gebruikt. Dit doe je door een toetsencombinatie in te drukken, vanuit het Bedieningspaneel of door vanuit een hoek te slepen met je vinger of Apple Pencil.

Met Quick Notes kun je snel notities maken, links verzamelen of informatie verwerken. Deze worden daarna verzameld in de Notities-app in een nieuw overzicht.

