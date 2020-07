Een iPad met App Library, aanpasbare widgets en een compleet persoonlijk thuisscherm. Klinkt dat goed? Een nieuw concept laat zien wat er mogelijk is in iPadOS 15.

iPadOS 15-concept laat vier vernieuwingen zien

iPadOS 14 moet officieel nog verschijnen, maar dat weerhoudt designer Parker Ortolani er niet van om alvast aan de slag te gaan met zijn opvolger. Ortolani heeft een concept van iPadOS 15 gemaakt. Deze is niet per se gebaseerd op (geloofwaardige) geruchten, maar laat wel de mogelijkheden zien. Dit zijn de vernieuwingen.

1. Thuisscherm

Allereerst laat Ortolani zien hoe een aanpasbaar iPad-thuisscherm eruitziet. In zijn concept kun je widgets naar eigen voorkeur ergens op het homescreen plaatsen. Bovendien kun je de widgets groter of kleiner maken en is het mogelijk om apps naar wens te groeperen.

2. Widget Tray

Over widgets gesproken: als het aan Ortolani ligt kun je die vanaf iPadOS 15 makkelijk van en naar je thuisscherm verplaatsen via een zogeheten Tray. Deze balk komt tevoorschijn zodra je van boven naar onderen veegt. Vervolgens kun je de widgets met je vinger naar de juiste plek op het iPad-homescreen slepen.

3. App Library

Ook laat de designer zien hoe Apple een App Library naar de iPad zou kunnen brengen. Deze toevoeging, die op een overzichtelijke manier al je apps laat zien, komt dit najaar naar iOS 14. In het concept van Ortolani kun je de App Library openen door op een knop aan de linkerkant van de dock te drukken.

4. Pro Menu

Tot slot laat het concept ook het Pro Menu zien. Deze systeembalk open je door linksboven in het scherm naar beneden te vegen, of door op het klokje te tikken in diezelfde hoek. Het Pro Menu houdt je onder meer op de hoogte van notificaties, laat je je iPad snel herstarten en beschikt over diverse andere snelkoppelingen.

Dit najaar: iPadOS 14

De toekomst moet uitwijzen hoe realistisch Ortolani’s concept is. iPadOS 15 wordt pas volgend jaar aangekondigd. Eerst is iPadOS 14 aan de beurt, dat vorige maand werd aangekondigd en vanaf dit najaar te downloaden is.

Neem een kijkje in ons artikel over iPadOS 14-functies voor een overzicht van alle vernieuwingen en download de iPhoned-app schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de definitieve releasedatum.

