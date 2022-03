iPadOS 15.4: Deze updates zijn er nu!

Naast iOS 15.4 heeft Apple ook de nieuwe softwareversie voor zijn tablets uitgebracht: iPadOS 15.4! Dit is er nieuw.

Veel nieuwe functies op je iPad

Een nieuwe softwareversie voor je iPad is eindelijk uit! iPadOS heeft dezelfde functies als iOS 15.4, maar met ééntje extra: universele bediening. In het Engels heet dit Universal Control en het is dé verbinding tussen je iPad en je Mac. Met de functie gebruik je de muis van je Mac om je iPad te bedienen. Ook kan je via ‘drag & drop’ eenvoudig bestanden over en weer slepen.

Andere functies in iPadOS 15.4 zijn nieuwe emoji’s (met zwangere man en sensuele lippen), notities toevoegen aan je iCloud-sleutelhanger en SharePlay vanuit het Deel-menu activeren. Daarnaast kan de helderheid van je iPad-toetsenbord nu eenvoudiger worden aangepast in het bedieningspaneel.

iPadOS 15.4 installeren op je iPad

Apple heeft dus nieuwe software-updates voor de iPhone én iPad uitgebracht. iPadOS 15.4 is nu te downloaden en de installeren. We raden je dan ook aan om de nieuwste versie van iOS 15 zo snel mogelijk te installeren op je smartphone en/of tablet. Naast de nieuwe functies is het voor beveiliging ook van belang. Volg het onderstaande stappenplan:

Zorg dat je iPad-accu voor minstens de helft vol zit of hang hem aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies in dit menu voor ‘Software-update’ en zoek naar de meest recente update; Heeft je iPad deze gevonden? Volg de aanwijzingen op je iPad.

Verschijnt iPadOS 15.4 niet direct in beeld? Dan moet je even wachten. Net na de release proberen veel mensen de update te downloaden. Overweeg om in de tussentijd een back-up te maken. Meestal gaat het downloaden van iPadOS 15.4 foutloos, maar je weet maar nooit. Als er toch iets misgaat, heb je in ieder geval al je belangrijke gegevens nog.

