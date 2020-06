WWDC 2020 gaat bijna van start en naast iOS 14 en watchOS 7 komt Apple straks ook met iPadOS 14. In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor de grote iPad-update op een rijtje.

iPadOS 14 verwachtingen: hier kijken we naar uit

Apple kondigde vorig jaar iPadOS aan, waarmee de software van de iPad officieel werd losgekoppeld van iOS. Hoewel de besturingssystemen erg op elkaar lijken, beschikt iPadOS wel over features die specifiek voor de iPad zijn ontwikkeld.

Aankomende maandag (22 juni) vindt WWDC 2020 plaats, waar Apple naar verwachting iPadOS 14 onthult. De afgelopen maanden is al het één en ander over de software-upgrade gelekt en hieronder zetten we de belangrijkste geruchten en onze verwachtingen op een rijtje.

1. Muizen en trackpads krijgen nieuwe opties

Met iPadOS 13.4 maakte Apple het eindelijk mogelijk om bluetooth-muizen en trackpads te gebruiken met je iPad, waardoor het vooral makkelijker is geworden om productiever te zijn op je tablet. De verwachting is dat Apple de muis- en trackpad-ondersteuning in iPadOS 14 flink gaat verbeteren, doordat de cursor meer gaat werken zoals in macOS.

Dit betekent dat wanneer je een muis of trackpad met je iPad gebruikt, de cursor bijvoorbeeld van vorm verandert afhankelijk van waar je overheen beweegt. Ga je bijvoorbeeld met de cursor op een link in een artikel staan, dan krijg ‘ie de vorm van een handje.

De trackpad- en muis-ondersteuning zou één van de belangrijkste verbeteringen worden van iPadOS en ook prominenter aanwezig zijn in de software. Op dit moment zit de optie verstopt in de toegankelijkheidsinstellingen, maar daar moet met de update verandering in komen.

2. Apple Pencil wordt slimmer

Het is al mogelijk om met de Apple Pencil aantekeningen en schetsen te maken op je iPad, maar in iPadOS 14 worden de mogelijkheden waarschijnlijk verder uitgebreid. Volgens een gerucht kun je de Pencil straks voor veel meer dingen gebruiken, bijvoorbeeld in de browser. Hierdoor kun je met de stylus door websites scrollen, zaken aantikken, aantekeningen maken en meer.

3. Homescreen met app-lijst

Omdat iPadOS en iOS behoorlijk op elkaar lijken, zullen we enkele features van iOS 14 ook in de nieuwste iPad-update gaan zien. Zo wordt waarschijnlijk een nieuw homescreen met een applijst geïntroduceerd, zodat je een handige lijst krijgt met je apps en je niet meer over talloze homescreens hoef te swipen.

4. Standaard-apps kiezen

Ook nieuw: de mogelijkheid om je eigen standaard-apps te kiezen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld kunt aangeven dat Safari niet meer je standaard browser is op je iPad, maar Google Chrome of een andere browser. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor mail-apps: gebruik je niet de Mail-app van Apple zelf, dan kies je simpelweg welke applicatie je wél gebruikt. Dit maakt iPadOS 14 weer een stukje gebruiksvriendelijker.

5. Meer focus op augmented reality

Verder verwachten we dat iPadOS 14 zich meer gaat richten op augmented reality. De iPad Pro 2020, die onlangs werd uitgebracht, beschikt bijvoorbeeld over de nieuwe LiDAR-scanner, die specifiek is bedoeld voor augmented reality. Ook de iPhone 12-toestellen, die later dit jaar moet uitkomen, zouden zo’n sensor hebben. Het is echter nog onduidelijk welke augmented reality-verbeteringen Apple precies wil doorvoeren.

6. Stabiliteit

Omdat iOS 13 en iPadOS 13 geen foutloze updates waren en behoorlijk vol zaten met bugs en andere fouten, denken we dat iPadOS 14 zich meer gaat focussen op stabiliteit. Daardoor zou Apple minder updates (na de release van iPadOS 14) hoeven uit te brengen om alle problemen op te lossen. Naar verluidt brengt Apple ook een nieuw testsysteem uit, die uiteindelijk voor een stabielere update moet zorgen.

7. Draait op alle recente iPads

We hebben al een goed idee over welke iPads straks een update krijgen naar iPadOS 14. Heb je één van onderstaande apparaten, dan kun je waarschijnlijk later dit jaar aan de slag met alle nieuwe features.

12,9 inch iPad Pro

11 inch iPad Pro

10,5 inch iPad Pro

9,7 inch iPad Pro

iPad (5e, 6e en 7e generatie)

iPad mini (2019)

iPad Air (2019, derde generatie)

Volg WWDC 2020 op iPhoned

Op maandagavond 22 juni om 19.00 uur is het tijd voor WWDC 2020. Houd iPhoned dus goed in de gaten, want wij houden je zoals altijd op de hoogte van het belangrijke nieuws. Dat kan via de website, onze nieuwsbrief of de gratis iPhoned-app.