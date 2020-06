Apple heeft iPadOS 14 officieel onthuld tijdens WWDC 2020. De grote iPad-update introduceert tal van grote nieuwe functies die de iPad nog productiever en veelzijdiger maken.

iPadOS 14 officieel onthuld: dit is er nieuw

Vorig jaar kreeg de iPad zijn eigen besturingssysteem met de komst van iPadOS. Inmiddels zijn we een jaar verder en laat Apple zijn grootse plannen zien voor de toekomst van de tablet tijdens WWDC. Dat begint met iPadOS 14 dit najaar.

In dit artikel zetten we de belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen op een rijtje. Naast deze functies zal de update ook weer tal van kleine prestatie-aanpassingen bevatten, zodat je iPad weer wat stabieler wordt en sneller reageert.

1. Een nieuw homescreen voor widgets

Dezelfde verbeteringen die we in iOS 14 zagen, komen ook naar iPadOS. De update voegt widgets toe aan je homescreen, dat misschien nog wel beter van pas komt op de iPad dan op de iPhone. Denk bijvoorbeeld aan een widget van de Klok-app, waarmee je drie verschillende tijdzones tegelijk kunt zien.

2. Universal Search

Om de iPad nog productiever te maken voegt Apple Universal Search toe aan iPadOS 14 toe. Deze heeft een veel kleinere balk dan de huidige zoekfunctie, zodat hij minder in de weg zit en je hem in iedere app kunt openen. Daarmee kun je apps, documenten, websites en meer rechtstreeks vanuit iPadOS zoekend onder eerst een browser of app te openen.

3. Oproepen nemen minder ruimte in beslag

Als je nu gebeld wordt via de Telefoon-app of FaceTime, neemt de melding het hele scherm in beslag. Vervelend, zeker als je geen tijd of zin hebt om het gesprek aan te nemen. Om die reden past Apple het formaat van deze melding aan, zodat deze een stuk subtieler bovenin beeld opduikt. Deze melding werkt voor alle oproepen, dus ook als je een gesprek uit Skype of Microsoft Teams krijgt.

4. Grote Apple Pencil-verbeteringen

De Apple Pencil wordt bovendien een accessoire dat je niet alleen gebruikt om in teken-apps bezig te zijn, maar ook om de hele iPad te bedienen. Met ondersteuning voor de Scribble-functie herkent iPadOS wat je schrijft en zet deze geschreven tekst om in digitale letters. Zo kun je het adres van een website opschrijven in Safari, of een vorm tekenen die in iWork-apps automatisch in een polygoon model wordt omgezet.

5. Belangrijke stappen voor privacy

Op zowel iOS 14 als iPadOS 14 gaat Apple dit jaar weer forse stappen maken om de privacy van gebruikers te beschermen. Voortaan moeten alle apps toestemming hebben voordat een gebruiker met trackingfuncties gevolgd kan worden.

Ook komt er in de App Store een nieuw onderdeel van een app-overzicht, waarin je precies ziet wat een app voor informatie van je wil weten en over je verzamelt. Dat moet het ook voor mensen die wat minder technisch zijn makkelijker maken om te zien wat een app op het gebied van privacy voor jou betekent.

Wanneer verschijnt iPadOS 14?

Net zoals met alle andere grote updates duurt het nog even tot je iPadOS 14 op je iPad kunt zetten. Nu de update officieel is onthuld, kunnen ontwikkelaars aan de slag met de eerste bèta. Meestal een maand later is dan de publieke bèta aan de beurt waar iedereen zich voor kan inschrijven. Na meerdere testversies komt de definitieve versie voor iedereen in het najaar beschikbaar. Meestal in september of oktober.