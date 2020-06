Widgets toevoegen aan je thuisscherm, sneller vinden wat je zoekt en handschrift omzetten in tekst: de iPad gaat er later dit jaar flink op vooruit. In dit artikel zetten we de beste iPadOS 14-functies op een rij.

Overzicht: De 6 beste iPadOS 14-functies

Nadat Apple vorig jaar een stevig iPad-fundament legde door de tablet een eigen besturingssysteem te geven, is het in 2020 tijd om de volgende stap te zetten. iPadOS 14 introduceert tal van grote nieuwe functies die de iPad nog productiever en veelzijdiger maken. In dit overzicht zetten we de belangrijkste toevoegingen op een rij.

1. Widgets

iPadOS 14 laat zien dat Apple de afgelopen jaren haar mening over bepaalde onderwerpen heeft heroverwogen. Lange tijd wilde het bedrijf uit Cupertino het design van de iPad (en andere producten) zo gestroomlijnd mogelijk houden, maar iPadOS 14 brengt daar verandering in.

Voortaan is het namelijk mogelijk om widgets aan het thuisscherm toe te voegen. Deze praktische blokken plaats je om de belangrijkste informatie of actie van een app te kunnen bekijken, zonder dat je de app in kwestie hoeft te openen. Widgets laten bijvoorbeeld de weersverwachting voor de komende dagen zien, of welke afspraken eraan zitten te komen.

2. Universeel zoeken

Beetje bij beetje kruipen de iPad en Mac naar elkaar toe. In iPadOS 14 is het bijvoorbeeld mogelijk om vanuit iedere app, website of document te zoeken. Deze functie, die toepasselijk ‘Universeel zoeken’ heet, zorgt er bovendien voor dat de zoekbalk minder schermruimte inneemt.

3. Subtieler design

iPadOS 14 heeft een compacter design. Binnenkomende FaceTime-oproepen worden bijvoorbeeld niet langer op volledig scherm getoond. In plaats daarvan krijg je aan de bovenkant van je iPad-scherm een subtiel balkje in beeld. Ook Siri ziet er voortaan minder log uit; aan het logo onderaan in beeld zie je dat het stemhulpje naar je luistert.

Ook heeft Apple veel van zijn eigen apps een opfrisser gegeven. De werkbalken van onder meer Agenda, Bestanden, Foto’s en Apple Music zijn vernieuwd. Op die manier kun je in de Foto’s-app bijvoorbeeld door je verschillende folders heen scrollen, terwijl de kiekjes gewoon aan de rechterkant in beeld blijven.

4. Apple Pencil herkent je handschrift

Eén van de tofste iPadOS 14-functies is Scribble. Hierdoor ‘herkent’ een Apple Pencil je handschrift en worden schrijfsels omgezet in tekst. Op die manier kun je bijvoorbeeld snel reageren op een iMessage-bericht, of in Safari naar een website navigeren. Ook kun je bijvoorbeeld grafische vormen tekenen in iWork en telefoonnummers noteren (en direct bellen).

Scribble werkt op de Apple Pencil. Alle technische handelingen worden dus op het pennetje zelf uitgevoerd, in plaats van de iPad. Niet alleen zorgt dit ervoor dat je privacy beter gewaarborgd blijft, het betekent ook dat de Apple Pencil steeds zelfstandiger wordt en niet langer slechts een leuke accessoire is.

5. Meer keuzevrijheid

Apple gaat iPad-gebruikers meer keuzevrijheid geven. Niet alleen kun je voortaan je thuisscherm personaliseren aan de hand van widgets, ook is het mogelijk om app-voorkeuren aan te stippen. Zo ben je niet langer gebonden aan Mail en Safari, Apples eigen apps.

In plaats daarvan kun je in het instellingenmenu van iPadOS 14 aangeven dat bijvoorbeeld Chrome of Firefox je favoriete browser is, en dat je via Gmail e-mails verstuurt.

6. Privacy

Apple zet al jaren in op privacy en iPadOS 14 bouwt daarop voort door een heus ‘privacyscherm’ aan de App Store toe te voegen. Ontwikkelaars moeten hier in begrijpelijke taal beschrijven welke persoonlijke gegevens ze verwerken, en waarom. Zo kunnen ook minder technisch onderlegde mensen op voorhand een weloverwogen keuze maken of de app downloaden (of niet).

Ook laat iPadOS 14 je ‘Locatie bij benadering’ gebruiken. Hierdoor weten apps ongeveer waar jij je bevindt, maar niet precies. De functie is daarmee ideaal voor applicaties die helemaal niet jouw specifieke plaats nodig hebben. Verder geeft iPadOS 14 een seintje wanneer apps of websites trackers willen plaatsen. Deze bestandjes houden jouw surfgedrag bij om op basis hiervan persoonlijke advertenties te maken.

Later dit jaar aan de slag

Later dit jaar komt iPadOS 14 uit voor alle ondersteunde iPads. Apple heeft geen specifieke datum bekendgemaakt, maar op basis van voorgaande jaren verschijnt de update waarschijnlijk in september.

Tot die tijd kunnen alleen app-makers met een testversie van iPadOS 14 aan de slag. iPhoned houdt je op de hoogte van de iPadOS 14-releasedatum via de nieuwsbrief, gratis app en website.