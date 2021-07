Twee dagen na de release van iOS 14.7 is ook iPadOS 14.7 nu te downloaden. De software-update bevat vooral kleine verbeteringen. Datzelfde geldt voor macOS 11.5.

Draait je iPad al op iPadOS 14? Dan kun je ook versie 14.7 downloaden en installeren. De nieuwste update verbetert onder meer de beveiliging van je toestel, dus wij raden aan deze zo spoedig mogelijk te installeren. Dat doe je zo:

Zorg dat je iPad-accu voor minstens 50 procent vol zit, en hang ‘m aan de oplader; Ga naar de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen’; Kies in dit menu voor ‘Software-update’ en laat je iPad naar de nieuwste update zoeken; Gevonden? Doorloop de aanwijzingen op het scherm om de update af te ronden.

Verschijnt de nieuwe update niet in beeld? Dan zit er niets anders op dan even wachten. Net na het verschijnen van een nieuwe update willen heel veel mensen de software downloaden en dus ontstaan digitale wachtrijen. Probeer het op een later moment nog een keer om de rij te ontlopen.

Ook belangrijk: maak vooraf een back-up van je iPad. In de meeste gevallen gaat het downloaden van iPadOS 14.7 zonder problemen, maar mocht het onverhoopt minder vlot verlopen ben je zo in ieder geval geen belangrijke gegevens kwijt.

Dit is er nieuw in iPadOS 14.7

Vaak brengt Apple iOS- en iPadOS-updates tegelijk uit. Dat deed het bedrijf nu niet, maar beide versies lijken wel erg op elkaar. iPadOS 14.7 is een kleine update die vooral problemen verhelpt en verbeteringen doorvoert. Daarnaast kun je op de HomePod en HomePod mini nu timers aanzetten via de Woning-app. Dat is fijn, want dat is nu dus ook mogelijk als je niet in dezelfde ruimte bent als je slimme speaker.

Verder voegt iPadOS 14.7 kleine (veiligheids)verbeteringen door en krijgen de Weer- en Kaarten-app een fijne toevoeging. Voortaan kun je namelijk de luchtkwaliteit in Nederlandse steden bekijken.

Ook nieuw: macOS 11.5

Naast iPadOS 14.7 kun je ook macOS 11.5 downloaden. Dit is eveneens een kleine update die bijvoorbeeld wat problemen in the Apple Music-app oplost. Daarnaast kun je in de Podcast-app nu kiezen of je in de bibliotheek alle podcasts wil zien of alleen de titels die jij volgt.

macOS 11.5 downloaden werkt zo:

Open de Systeemvoorkeuren; Klik op de knop ‘Software-updates’; Wacht tot macOS Big Sur hier verschijnt en klik op ‘Bijwerken’; Wacht tot de download is voltooid en volg de stappen op het scherm.

Tijdens het installeren van de update zal je Mac opnieuw worden opgestart. Zorg er dus voor dat je al je bestanden hebt opgeslagen en programma’s hebt afgesloten. Zo weet je zeker dat je geen data verliest. macOS 11.5 rolt uit voor alle onderstaande Macs:

