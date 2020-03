Apple brengt volgende week een software-update uit. iPadOS 13.4 gaat veranderen hoe de muis en trackpad van je iPad werken. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen op een rij.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo gaan je muis en trackpad werken vanaf iPadOS 13.4

Het is je vast niet ontgaan dat Apple een nieuwe iPad Pro heeft onthuld. Vooral het nieuwe Magic Keyboard stal de show, want deze heeft voor het eerst een ingebouwd trackpad. Daarbij brengt Apple volgende week iPadOS 13.4 uit. Deze software-update voegt uitgebreide besturingsmogelijkheden voor de muis en trackpad toe.

Te beginnen met de muis. De nieuwe cursor ‘weet’ namelijk wat jij wil doen, en past de actie daarop aan. Ga je met de muis over tekst heen? Dan krijg je de mogelijkheid om deze tekst te kopiëren of plakken. En kom je bij een knop aan, zoals de zoekknop in de Mail-app, dan ‘kleeft’ de cursor als het ware op deze knop. Onderstaande video maakt duidelijk hoe het gaat werken.

Het is lastig in woorden uit te leggen, maar de cursor van iPadOS 13.4 is anders dan andere aanwijzers. De cursor is bijvoorbeeld een klein rondje die automatisch richting knoppen en instellingen beweegt zodra je erheen scrolt. Bovendien verdwijnt het icoontje vanzelf wanneer je de trackpad of muis van je iPad even onberoerd laat.

Verder werkt de trackpad zoals je mag verwachten. Scrollen doe je bijvoorbeeld door twee vingers tegelijk te gebruiken. Wisselen tussen apps doe je eveneens met twee vingers, maar dan door naar links of rechts te vegen. En het tevoorschijn toveren van de Dock? Daarvoor veeg je de cursor naar de onderkant van het scherm.



Update komt volgende week

Het goede nieuws is dat alle iPads die iPadOS 13 draaien straks met deze nieuwe muis- en trackpad-besturing aan de slag kunnen. Ook moet je accessoire er natuurlijk mee overweg kunnen. Apple heeft aangegeven dat de nieuwe besturingsmogelijkheden gaan werken op haar eigen producten, maar ook op toetsenborden van derden. iPadOS 13.4 is vanaf 24 maart te downloaden.