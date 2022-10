Win de iPad 2022! Doe mee met onze iPad-winactie (t.w.v. € 589)

De Apple iPad 2022 is nog maar nét uit. Wij van iPhoned hebben heugelijk nieuws. Je kan deze iPad namelijk winnen. Hoe? Dat lees je op deze iPad-winactie pagina.

iPad-winactie: iPhoned en Amac geven de iPad weg!

Wij zijn dol op Apple én dol op winacties. Daarom vinden we het ook extra leuk dat wij de nieuwe iPad 2022 mogen weggeven aan een van onze trouwe fans. Het enige wat je hoeft te doen is het onderstaande formulier in te vullen en een goed antwoord te geven op de prijsvraag. We geven de iPad 2022 weg in samenwerking met Amac. De grootste Apple Premium Reseller van Nederland sponsort deze iPad-winactie. Lees snel verder voor alle voorwaarden of klik op onderstaande knop om direct naar het formulier te gaan.

iPad 2022: vrolijke kleurtjes en een nieuw design

De iPad 2022 is dé instap-iPad van het jaar. Apple heeft dit jaar veel gesleuteld aan het design. Zo is de tablet verkrijgbaar in vier toffe kleuren en zijn de randen platter dan bij het vorige model. Al met al is het design een stuk moderner. Dat komt ook doordat de thuisknop is verdwenen. Maar maak je geen zorgen; Touch ID is er nog steeds. De vingerafdruksensor zit nu verwerkt in de aan/uit-knop, net als op de iPad Air en iPad mini.

Een andere grote vernieuwing zit hem in de plaatsing van de selfiecamera. Deze vind je niet zoals bij alle andere iPads boven aan het scherm (althans, in portretverhouding), maar is aan de lange zijde geplaatst. Dat is enorm handig voor de gevallen dat je de iPad 2022 met een toetsenbord als lichtgewichte laptop gebruikt en wilt videobellen. In landschapsmodus zit de camera dan gecentreerd boven het scherm. Bovendien is de processor van deze iPad een stuk beter dan die van de voorganger (A14 Bionic). Het scherm is iets groter en de iPad 2022 heeft, net zoals zijn grote broers, ook eindelijk een usb-c-aansluiting gekregen.

Amac is de beste keus voor al je Apple-producten

Wij zijn enorm trots dat we mogen aankondigen dat je deze iPad bij ons via Amac kan winnen. Bezoek vooral een van hun 50 winkels in Nederland voor het beste Apple-advies. Je kan ook online met een van de medewerkers chatten bij Amac. Heb je helaas niet gewonnen met onze iPad-winactie? Niet getreurd! Je kan de iPad 2022 ook voor een fijne prijs oppikken bij Amac.

Hoe doe ik mee aan de iPad-winactie?

Meedoen aan de iPad-winactie is heel eenvoudig. Je hoeft enkel het onderstaande formulier in te vullen en antwoord te geven op de volgende vraag:

Hoeveel jaar bestaat Amac?

Onder de juiste antwoorden verloten wij de iPad 2022.

De iPad die je mogelijk op jouw deurmat ontvangt heeft een blauwe kleur, 64GB aan opslag en een totale waarde van € 589 euro. Wil je alvast voorpret? Check deze iPad dan hier. Meedoen met onze iPad-winactie kan tot en met 6 november 2022. Klaar? Invullen maar!