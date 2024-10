Helaas: WhatsApp voor iPad laat nog steeds op zich wachten

Veel gebruikers wachten er al lang op, maar er is nog steeds geen speciale app van WhatsApp voor de iPad. Komt Meta nog wel met een versie van WhatsApp voor de iPad?

WhatsApp voor de iPad

Een jaar geleden kondigde Meta aan dat er een speciale WhatsApp-app voor de iPad werd ontwikkeld. Het bedrijf bracht in 2023 al een compleet nieuwe versie van WhatsApp uit voor de Mac. Met de vernieuwde app is het mogelijk om video- en audiogesprekken te voeren op de Mac. Na de release van WhatsApp voor de Mac bracht Meta een testversie van WhatsApp uit voor de iPad.

Aan ontwikkelaars werd gevraagd om aan de slag te gaan met deze bèta, zodat eventuele softwareproblemen opgelost konden worden. Het leek dus nog maar een kwestie van tijd voordat de speciale versie van WhatsApp naar de iPad zou komen, maar een jaar later heeft Meta de app nog steeds niet uitgebracht. Dat blijft voorlopig waarschijnlijk ook wel zo, want het bedrijf heeft geen aankondigingen meer gemaakt over de applicatie.

Het is duidelijk dat de iPad geen prioriteit heeft voor Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp en Threads zijn allemaal applicaties van het bedrijf, maar hebben geen speciale versie voor de iPad. Facebook is het enige platform dat wél is uitgebracht voor de iPad, maar die app heeft al meer dan een jaar geen grote update meer gehad. Hetzelfde geldt voor de bèta van WhatsApp, ook die app heeft al lang geen update gekregen.

Ontwikkelaars die al aan de slag zijn gegaan met de bèta zijn niet tevreden met de applicatie. De testversie loopt geregeld vast en heeft te maken met andere softwarefouten. De kans is daarom klein dat we binnenkort een officiële app van WhatsApp voor de iPad zien. Dat is jammer, want het is ook niet mogelijk om de iPhone-versie van WhatsApp op de iPad te installeren. Bij Instagram kan dit bijvoorbeeld wel.

WhatsApp toch gebruiken op de iPad

Het is niet duidelijk waarom het zo lang duurt voordat Meta een speciale versie van WhatsApp uitbrengt voor de iPad. Mogelijk zijn de problemen met de app zo groot, dat het bedrijf meer tijd nodig heeft om de definitieve versie uit te brengen. Een andere optie is dat het project (tijdelijk) is gestopt, waardoor we het voorlopig zonder een speciale app voor de iPad moeten doen. Dat is goed mogelijk, omdat Meta zelden apps voor de iPad uitbrengt.

Wil je WhatsApp toch gebruiken op de tablet? Dan ben je aangewezen op de webversie van WhatsApp. Die gebruik je via Safari, maar heeft lang niet alle functies die je in de app wél kunt gebruiken. Zo is het niet mogelijk om te bellen via de iPad, kun je geen live locaties bekijken en zijn het maken en bekijken van verzendlijsten exclusief voor de iPhone. Benieuwd hoe je WhatsApp toch op de iPad gebruikt? Lees hier hoe je de webversie van WhatsApp installeert op je tablet!