Apple iPad vs Android-tablet: wat zijn de grootste verschillen?

Ben jij op zoek naar een nieuwe tablet, maar weet je niet welke je moet kiezen? In dit Android-tablet vs iPad-artikel zetten wij alle voor- en nadelen van beide tablets op een rijtje.

iPad vs Android-tablet: welke moet je kopen?

Apple kondigde zijn allereerste iPad aan in 2010. Het apparaat had een 9,7 inch-scherm (waarop je de pixels nog kon tellen), een A4-chip en een vrij log en zwaar ontwerp. In de jaren daarna veranderde er veel. De schermen werden beter en de chips sneller. Apple bracht na verloop van tijd verschillende iPad-modellen uit, waaronder de iPad mini en de iPad Pro.

Android-tablets waren vooral tussen 2011 en 2015 erg trendy. Iedere grote smartphonefabrikant verkocht destijds een tablet, met Samsung als grootste Apple-concurrent. Anno 2022 hebben een hoop fabrikanten de tablet opgegeven. Samsung, Realme en Lenovo bieden in Nederland nog wel gewoon moderne Android-tablets aan en voor sommige betaal je een stuk minder dan voor een iPad.

Maar wat is eigenlijk de beste keuze? Iedereen heeft natuurlijk andere belangen. Wij zetten in dit artikel een aantal hoofdzaken van kamp iPad en kamp Android-tablet op een rijtje, zodat jij voor jezelf een goede beslissing kunt maken. Lees dus snel verder!

1. Software: meer of minder personalisatie

Het belangrijkste verschil tussen iPads en Android-tablets is wat ons betreft de software. De iPad draait op iPadOS, een voor grote schermen geoptimaliseerde versie van iOS. Mede dankzij deze software draait de iPad ontzettend soepel en kom je nauwelijks haperingen of vastlopers tegen. Android-tablets draaien op (verrassing) Googles Android, waarvan de meest recente versie Android 12 is.

Beide softwareversies hebben voor- en nadelen. Android is vooral erg prettig voor mensen die ervan houden om de boel naar eigen smaak op te leuken. Denk hierbij aan het veranderen van de icoontjes, kekke bewegende achtergronden, verschillende kleurenthema’s en ga zo maar door. Ook voelt Android natuurlijk lekker vertrouwd als je al een Android-smartphone gebruikt.

iPadOS 15

iPadOS is qua personalisatie-opties een stuk minder uitgebreid dan Android. Dat maakt ons helemaal niks uit, maar dat is een persoonlijke kwestie. Het grootste voordeel van iPadOS is de fantastische software-ondersteuning. Zo draait de acht jaar oude iPad Air 2 uit 2014 nog steeds op de meest recente versie van iPadOS. Hierdoor kun je met iPads veel langer doen dan met Android-tablets, die doorgaans maar drie tot vier jaar worden ondersteund.

Ook is een iPad uiteraard de logische keuze als je al een iPhone of een Mac gebruikt. De apparaten zijn naadloos op elkaar aangesloten. Zo maak je gebruik van handige functies als AirDrop, Apple Pay, Handoff, Sidecar en nog veel meer. Daarnaast zijn er meer apps voor de iPad beschikbaar dan voor Android-tablets.

2. Chips en snelheid: Apple wint met grote voorsprong

Een cruciaal onderdeel van een tablet is zijn snelheid – zéker als je van plan bent om het apparaat voor je werk of school te gebruiken. Hoe meer je voor een tablet betaalt, hoe krachtiger hij is. Apple heeft de iPad Pro en iPad Air beide voorzien van een razendsnelle M1-chip. Deze chip blaast alle concurrenten omver en is ook te vinden in een aantal laptops en desktops van Apple, zoals de MacBook Air en de iMac.

De iPad mini draait op een A14-chip, die we kennen van de iPhone 12 Pro. Ook deze chip is erg snel. Zelfs de goedkoopste iPad is met zijn A13-chip nog snel genoeg om zware games te spelen. Je kunt iedere iPad die Apple momenteel verkoopt dus prima gebruiken voor professionele doeleinden.

In Android-land is er een enorm aanbod op het gebied van chips. Fabrikanten als Qualcomm en MediaTek maken tientallen processoren voor allerlei verschillende prijsklassen. De snelste Android-chip van dit moment is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Deze vind je bijvoorbeeld onder de motorkap van Samsungs Galaxy Tab S8-tablets. De goedkopere Galaxy Tab A8 is met zijn relatief onbekende Unisoc Tiger T618-chip alles behalve snel. Internetten, films kijken en hier en daar een beetje gamen lukt echter prima.

De meest recente tablets van Realme en Lenovo draaien beide op de MediaTek Helio G80-chip. Verwacht ook hiervan geen snelheidsrecords. Wil je een Android-tablet voor werk of school gebruiken, dan kun je beter voor een Galaxy Tab S8-model van Samsung kiezen. De hogere prijs moet je dan maar op de koop toe nemen.

3. iPad vs Android-tablet: functionaliteit

Teken je graag, monteer je video’s of doe je veel met Photoshop en vormgeving? Tablets focussen zich de laatste jaren behoorlijk op creativiteit. Zo kwam Apple in 2015 met de Apple Pencil; een stylus waarmee de huidige generatie kunstenaars de mooiste digitale kunstwerken maakt. Met apps als Procreate zijn de mogelijkheden eindeloos.

Procreate

Ook veel Android-tablets bieden soortgelijke functies. Waar je de Apple Pencil los moet aanschaffen, levert Samsung zijn S Pen gewoon mee in de doos van de Galaxy Tab S8-tablets. Helaas zijn veel creatieve apps (waaronder Procreate) enkel beschikbaar voor de iPad, dus je moet naar alternatieven zoeken.

4. Aanbod en prijzen: een tablet binnen iedere prijsklasse

In Android-land is Samsung nog altijd de belangrijkste speler op tabletgebied. De fabrikant biedt veel verschillende tablets aan. Zo is er de betaalbare Galaxy Tab A8 en de duurdere Galaxy Tab S8-serie. Deze bestaat uit de Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra. Dit zijn premium-tablets met verschillende schermgroottes en functies. Zo heeft de S8 Ultra een gigantisch 120Hz-amoled-scherm van maar liefst 14,6 inch.

De Galaxy Tab A8 is Samsungs instap-tablet. Je koopt het apparaat voor ongeveer 200 euro. Hiervoor krijg je 32GB aan opslagruimte, die je kunt uitbreiden met een microSD-kaartje. Verwacht echter geen snelheidsmonster en ook het scherm had een stukje beter gekund. Als je veel van een tablet verwacht, kun je beter voor de Tab S8 Plus of Tab S8 Ultra kiezen. Deze tablets hebben grote schermen en krachtige chips. Ze zijn ook een stuk duurder: de S8 Plus kost ongeveer 900 euro en voor de S8 Ultra leg je zo’n 1100 euro neer.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Ook Apple biedt verschillende iPads aan voor verschillende prijzen. De goedkoopste iPad heet simpelweg ‘iPad‘ en heeft een 10,2 inch-scherm en een homeknop. Het ontwerp oogt daarom enigszins verouderd. Voor deze tablet betaal je 389 euro. Ook is er de iPad mini en de iPad Air; nagenoeg dezelfde tablets met verschillende schermgroottes en andere chips. Deze kosten respectievelijk 559 euro en 699 euro.

De beste Apple-tablet komt in de vorm van de iPad Pro, met een groot 12,9 inch-mini-led-scherm. Hiervoor leg je 1219 euro neer. Er is ook een 11 inch-model, maar deze heeft een ‘gewoon’ lcd-scherm. Deze kost met een prijskaartje van 899 euro wel weer een stuk minder. Beide schermen hebben overigens ProMotion, ofwel een 120Hz-verversingsnelheid. Hiermee beweegt alles op het scherm nog eens extra vloeiend. Dit hebben enkel de Pro-iPads.

iPad kopen? Check onze prijsvergelijker!

Ben je na het lezen van dit Android-tablet vs iPad-artikel van plan om voor een tablet van Apple te kiezen? Check dan vooral even onze iPad-prijsvergelijker. Hier vind je de beste prijzen voor ieder beschikbaar iPad-model.

