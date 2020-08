Apple schuift de iPad naar voren als uitverkoren device voor je school- of studiebezigheden. Is een iPad echt een goed laptop-alternatief voor op school? Wij zetten op een rijtje wanneer een iPad op school wel of juist niet de beste keuze is.



Wanneer je wel voor een iPad voor school moet kiezen

Het is niet helemaal onlogisch dat Apple de iPad, iPad Air en iPad Pro als studiemaatje in de markt zet. Zo is de tablet flexibeler en handzamer dan een MacBook, zeker als je veel onderweg bent. Daarnaast werk je snel via het touchscreen. Voor multitasken lijkt op het eerste oog de MacBook de eerste keuze te zijn, maar ook dit kan prima op een iPad.

Om een iPad voor alle situaties geschikt te maken, is een extern toetsenbord aanschaffen wel noodzakelijk. Hierbij heb je nog de keuze tussen een hoes met toetsenbord erin verwerkt, een bluetooth toetsenbord of het Magic Keyboard.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het wel of niet kopen van een iPad is of en hoeveel zware programma’s je draait. Verslagen of presentaties maken en researchen in Safari vragen niet om veel werkgeheugen of sterke processors. Zeker voor middelbare scholieren is de iPad in dat opzicht voldoende.

Voor studenten aan de hogeschool of universiteit die hier en daar ook een ander programma moeten gebruiken en veel teksten moeten verwerken, is de iPad Air daarentegen ideaal. Deze is krachtiger, maar heeft ook als voordeel dat het een Smart Keyboard ondersteunt. De iPad Air biedt helaas geen ondersteuning voor de Magic Keyboard. Hier is namelijk een Smart Connector voor nodig, die alleen op de iPad Pro uit 2018 en 2020 te vinden is.

Voor studenten van een grafische of creatieve opleiding zou de iPad Pro een goed apparaat zijn. Nu er ook een iPad-versie van Photoshop beschikbaar is kun je de tablet uitstekend gebruiken in combinatie met een Apple Pencil voor de mooiste ontwerpen.

Naast Photoshop heeft Adobe meerdere Photoshop-onderdelen als gratis apps in de App Store staan. Ook kun je foto’s bewerken met een van de andere alternatieve fotobewerkingsprogramma’s. Door dit te combineren met een Apple Pencil, is de Pro een stuk gebruiksvriendelijker voor creatievelingen dan een MacBook. Daarop zit geen touchscreen en je betaalt er meer voor. Vooral wanneer je veel moet tekenen ben je ook genoodzaakt om naast een Pencil een aparte tekentablet aanschaffen.

Wanneer je niet voor een iPad voor school moet kiezen

Ga je bijvoorbeeld een opleiding doen in de studierichting ICT of architectuur, dan is de kans groot dat je regelmatig zware programma’s moet kunnen draaien. Ook studies waar je vaker wel dan niet hoeft te typen en enorm veel documenten moet downloaden, vragen om iets geavanceerders dan een iPad. Een MacBook Pro is dan de veiligste keuze.

Het feit dat de iPad draait op iPadOS en niet op macOS, gooit in dat geval vooral roet in het eten. Downloaden gebeurt omslachtig en in iPadOS ben je wat programma’s betreft beperkt door wat de App Store te bieden heeft.

Waar de iPad (Pro) perfect samengaat met een Apple Pencil, gaat een MacBook goed samen met andere accessoires. Het aansluiten van een extra monitor, een muis of externe harde schijf gaat met een notebook een stuk gemakkelijker. Bij de nieuwere MacBook-modellen moet je wel alsnog een adapter gebruiken voor oude usb-aansluitingen, vanwege de usb-c aansluiting. Het grote verschil met een iPad is dat hier een aparte ingang voor is, en je tegelijkertijd gewoon je MacBook kan opladen.

Conclusie: Persoonlijke keuze

Uiteindelijk is het dus belangrijk om eerst te kijken naar wat je nodig hebt in een apparaat, voordat je een iPad of MacBook aanschaft. Daarnaast draait de keuze ook gewoon om gevoel. Als de iPad op papier voor jouw opleiding voldoende is, maar een laptop voor jou fijner werkt is een MacBook jouw oplossing. Tegelijkertijd heeft Apple de afgelopen jaren veel gedaan om zowel iPad als iPadOS geschikter te maken voor intensieve werkzaamheden. Dat maakt van de iPad net zo goed een krachtig apparaat waar je menig studiejaar met gemak mee doorkomt.

Wanneer je daar niet op wil wachten of een betaalbare deal wil, is een refurbished iPad of refurbished MacBook een goede oplossing. Een ouder model kopen kan natuurlijk ook, kijk dan in onze prijsvergelijker om de beste prijs te vinden.

