iPadOS 17: de tofste functies van de iPhone komen naar je iPad

Apple heeft iPadOS 17 inmiddels onthuld en vooral het vergrendelscherm van je iPad krijgt er nieuwe functies bij. Dit verandert er in iPadOS 17!

iPadOS 17 is aangekondigd

Op 5 juni heeft Apple iPadOS 17 onthuld tijdens WWDC 2023. In de nieuwe iPadOS-versie komen interactieve widgets naar je iPad, waardoor je niet meer telkens een app hoeft te openen voor het uitvoeren van kleine taken. Daarnaast is het mogelijk om verschillende profielen aan te maken in Safari, zodat je werk en privé beter gescheiden kunt houden in de browser.

Apple heeft in iPadOS 17 verder voornamelijk gefocust op het verbeteren van bestaande taken. Het bewerken van pdf-bestanden is straks makkelijker en Stage Manager is verbeterd. In iPadOS 17 zien we veel functies naar de iPad komen die we al kenden van iOS 16. Zo krijgt vooral het vergrendelscherm van je iPad er in iPadOS 17 behoorlijk wat functies bij.

Vergrendelscherm van je iPad personaliseren

In iOS 16 kreeg het vergrendelscherm van de iPhone al een flinke update. Nu is het de beurt aan de iPad, want vanaf iPadOS 17 is het mogelijk om widgets in te stellen op het toegangsscherm van je tablet. Denk hierbij aan widgets van de kalender, Herinneringen of het weer. iPadOS 17 biedt ook ondersteuning voor Live Activiteiten, waardoor je verschillende activiteiten op de voet kan volgen vanaf het toegangsscherm. Zo zie je de stand van een wedstrijd of alle actieve timers.

In iPadOS 17 krijg je daarnaast de keuze welke klok je in wilt stellen op je vergrendelscherm. Dit was al mogelijk op je iPhone en kan nu dus ook op de iPad. Het instellen van een achtergrond wordt ook net iets uitgebreider, Live Photos zijn dan te kiezen als wallpaper. Deze kun je ook nog eens in slowmotion af laten spelen voor een heel tof effect.

Officiële release van iPadOS 17 duurt nog even

In iPadOS 17 krijg je dus eindelijk meer vrijheid in het personaliseren van je vergrendelscherm. De nieuwe iPadOS-versie verschijnt waarschijnlijk in september, net als iOS 17. Apple lanceert de update doorgaans in de tweede week van september, dat zal dit jaar naar verwachting niet anders zijn.

Ben je benieuwd welke functies er met iPadOS 17 nog meer naar je iPad komen? Bekijk dan hier welke toffe iPadOS 17-features Apple nog meer heeft aangekondigd. Helaas komt de nieuwe update niet naar alle iPads. Wil je nu alvast weten of jouw iPad ondersteuning heeft voor iPadOS 17? Check dan hier het overzicht.

