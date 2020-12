Je wil een iPad kopen, maar weet niet zo goed welke. De verschillende uitvoeringen lijken immers behoorlijk op elkaar. Klinkt dit herkenbaar? In deze iPad-vergelijking staan we stil bij de belangrijkste verschillen tussen de iPad-tablets en geven we aan welke het best geschikt is voor jou.

iPad vergelijking: een persoonlijke iPad-keuzehulp

De keuzegids is opgedeeld in drie categorieën: de beste iPad qua prijs-kwaliteitsverhouding, de beste (maar ook duurste) iPad in het algemeen en het beste budgetmodel. Tik op een van de links hieronder om direct naar het betreffende onderdeel te gaan.

Beste prijs-kwaliteit: iPad Air 2020

Lange tijd was het iPad-aanbod overzichtelijk. Wil je het beste van het beste? Haal dan de Pro in huis. 2020 is echter ook voor de iPad een vreemd jaar. De kersverse iPad Air vertoont namelijk een hoop overeenkomsten met de iPad Pro én heeft in sommige aspecten zelfs een streepje voor op zijn duurdere broer.

Denk bijvoorbeeld aan de processor. De nieuwste iPad Air wordt aangedreven door een A14-chip (die ook in de iPhone 12-telefoons zit) terwijl de iPad Pro het met een A12Z-chip moet doen. Eerstgenoemde is nieuwer en technisch gezien sneller, maar de A12Z heeft dan weer wel meer kernen. Het is dan ook lastig om de twee met elkaar te vergelijken, maar dat spreekt alleen in het voordeel van de Air.

De tablet is namelijk ruim 200 euro goedkoper dan de iPad Pro en daarmee qua prijs-kwaliteit een betere deal. Hij heeft namelijk hetzelfde design als de iPad Pro, een Touch ID-vingerafdrukscanner, kan overweg met zowel het Magic Keyboard (met trackpad) als Smart Keyboard en hij heeft een usb-c-poort in plaats van Lightning-aansluiting. Hierdoor kun je makkelijker randapparatuur aansluiten, zoals een extern scherm of harde schijf.

De beste: iPad Pro 2020

Zoals gezegd is de iPad Pro 2020 dus niet per se beter dan de iPad Air 2020, maar hij beschikt wel over enkele exclusieve functies. De Pro is bijvoorbeeld de enige iPad met Face ID-gezichtsherkenning. Ook beschikt hij over een betere camera want er zijn twee lenzen aanwezig in plaats van één: een groothoek en ultragroothoekcamera.

Verder heeft de iPad Pro een LiDAR-scanner op de achterkant, net als de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Deze LiDAR-scanner komt van pas bij het maken van portretfoto’s en allerlei augmented reality-apps, zoals van de IKEA. Ook is de Pro-tablet voorzien van een ProMotion-scherm, die dankzij de 120Hz-ververssnelheid vloeiender oogt dan het paneel van de Air.

Tot slot kun je de iPad Pro laten upgraden met meer opslagcapaciteit en heeft ‘ie vier speakers, terwijl de Air het met twee moet doen. Dit laatstte punt is met name handig voor wanneer je veel muziek luistert en/of Netflix met je tablet kijkt. Deze exclusieve functies hebben wel een meerprijs: de iPad Pro begint bij 899 euro.

Budgetmodel: iPad 2020

Wil je op een betaalbare manier kennismaken met de iPad? Dan moet je voor het instapmodel gaan, die simpelweg door het leven gaat als “iPad”. De tablet oogt dankzij de forse schermranden anno 2020 behoorlijk gedateerd, maar op de specificaties valt weinig af te dingen. Je kunt de instap-iPad daarom prima gebruiken voor browsen, thuiswerken en gamen.

Het is echter geen snelheidsmonster. De iPad 2020 wordt namelijk aangedreven door de A12-processor, en dat is dezelfde chip als die in de iPhone XR zit, een telefoon uit 2018. Die kan anno nu nog prima meekomen, maar verwacht niet dezelfde prestaties als de iPad Air of Pro.

Wel is het fijn dat Apples instaptablet is uitgerust met een Smart Connector. Op die manier kun je accessoires als het Magic Keyboard moeiteloos aansluiten. Wel is het dan weer jammer dat ‘ie niet overweg kan met de Apple Pencil 2 en dat de camera’s nog steeds matig zijn, helemaal omdat we tegenwoordig heel veel videobellen.

Handige iPad-tips

Heb je een van bovenstaande iPads op de kop getikt? Gefeliciteerd! Het is heel normaal dat je tablet na verloop van tijd wat slomer gaat aanvoelen. Gelukkig kun je hier wel wat aan doen. Hoe dat zit, lees je in onze gids over het sneller maken van je iPad. Het is bijvoorbeeld verstandig om iPadOS (de iPad-software) regelmatig te updaten want Apple voert aan de lopende band verbeteringen door.