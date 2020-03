Met mogelijke trackpad-ondersteuning gaat de iPad nog meer op de Mac lijken, maar verliest de tablet daar niet zijn eigen identiteit mee?

Grote stappen vooruit met iPadOS

Vorig jaar zette Apple een grote stap door iPadOS te introduceren. Eindelijk heeft de iPad zijn eigen besturingssysteem, dat heel wat overeenkomsten met iOS vertoont. iPadOS is dan ook vooral een mooie voorbode op de toekomst, die nu vorm begint te krijgen.

Zo werd vorig jaar multitasking verbeterd en gedraagt de tablet zich wat meer als een laptop. Je kunt externe opslag erop aansluiten, de iPad aan een externe monitor hangen en is het makkelijker geworden om verschillende apps naast elkaar te gebruiken.

Hiermee borduurt Apple voort op functies die er al langer waren, maar nu specifiek voor de iPad verder worden uitgebouwd. Nu deze basis met iPadOS is gelegd, lijkt Apple in 2020 te werken aan functies die de iPad langzaam maar zeker steeds verder van de iPhone verwijderen en dichter naar de MacBook brengen.

Trackpad-ondersteuning voor de iPad

The Information ontdekte vorige week dat Apple aan een nieuw Smart Keyboard zou werken met een ingebouwd trackpad. Daardoor kun je de iPad Pro straks ook bedienen door een cursor over het scherm te bewegen, net zoals je dat nu doet met een MacBook.

De komst van dit accessoire zou één van de meest ingrijpende veranderingen zijn in de geschiedenis van de iPad. Het betekent namelijk ook dat Apple vanaf iPadOS 14 diepgaande ondersteuning voor trackpads inbouwt. Fanatieke iPad-gebruikers weten dat de tablet sinds vorig jaar ook de muis ondersteunt, maar dit is niets meer dan een Toegankelijkheids-functie.

Apple introduceerde met iPadOS de ondersteuning voor bluetooth-muizen, om mensen met een motorische beperking te helpen om de iPad beter te bedienen. Het is niet voor niks dat de instelling verstopt zit in de instellingen en deze niet eens groots werd aangekondigd tijdens de onthulling van het besturingssysteem.

Niet zo gek ook, want de muisondersteuning is nog niet heel goed uitgewerkt. Zo is de cursor nu een simpele vervanging voor je vinger, zonder extra opties of manieren om de iPad efficiënter te bedienen. Vergelijk de bediening van een MacBook en je ziet duidelijk dat de iPad op dit gebied nog wel wat stapjes moet zetten.

Grote gevolgen, zowel positief als negatief

Nu Apple mogelijk een product op de markt brengt dat gemaakt is om de iPad met een cursor te bedienen, wordt dat een ander verhaal. Een verhaal dat nog alle kanten op kan gaan, afhankelijk van de manier hoe Apple dit gaat doen.

Zo is het aan de ene kant goed nieuws: consumenten krijgen meer opties om de iPad te gebruiken zoals zij dat willen. En het maakt de tablet nog veelzijdiger en toegankelijker dan hij nu al is. Van een razendsnelle tablet tot een tekentablet met een Apple Pencil, en een laptop dankzij het nieuwe Smart Keyboard.

Het nadeel is dat de toevoeging van trackpad-ondersteuning de software nog complexer maakt, iets waar iPadOS vorig jaar al mee worstelde. Zo duurde het wel even totdat ik alle mogelijkheden van multitasking onder de knie had. Als Apple dit najaar weer een grote reeks veranderingen doorvoert om trackpads goed te laten werken, wordt dat alleen nog maar erger.

Hoe ziet de toekomst van de iPad eruit?

Ook is het de vraag wat de toevoeging van een trackpad betekent voor de toekomst van de iPad. Als een trackpad en muis straks de norm wordt en iPadOS steeds meer op macOS gaat lijken, vervaagt de lijn tussen de twee producten steeds verder. Dat zal de software op een aantal gebieden ten goede komen, maar gaat ook ten koste van wat de iPad nu zo populair maakt.

Laten we dus hopen dat Apple de iPad niet stapje voor stapje verandert in een laptop, maar de tablet op de eerste plaats zal blijven wat het is: een tablet die zich laagdrempelig laat bedienen met de toppen van je vinger, en alleen in specifieke situaties zijn voordeel doet met accessoires als een stylus en muis.

