Als je vroeger een vulpen op school gebruikte was die waarschijnlijk van LAMY. Deze makers komen nu met een nieuwe iPad-stylus.

Met deze iPad-stylus waan je je weer terug op school

Op de basisschool kreeg je vrijwel altijd een vulpen om mee te schrijven. Meestal waren deze pennen gemaakt door LAMY. Vooral in de jaren ’80 en ’90 waren dit soort pennen erg geliefd.

De makers zijn inmiddels met hun tijd meegegaan en maken nu verschillende soorten pennen voor de iPad. Hun nieuwste pen (de Safari Note+) is nu beschikbaar. Maar wat kun je eigenlijk met deze alternatieve Apple Pencil?

De pen kun je net zoals een iPad Pencil meteen gebruiken. Je hoeft hem dus niet eerst te koppelen. Hij is te gebruiken op de iPad Air (3e generatie en hoger), iPad mini (5e generatie en hoger), de iPad (7e generatie en hoger), iPad Pro 11 inch (elke versie) en iPad Pro 12,9 inch (vanaf de 3e generatie).

De pen doet nog het meeste herinneren aan een klassieke vulpen van LAMY. Hij heeft dus ook een beschermdop. Grappig detail: die dop kun je aan de achterkant van de pen bevestigen. En je kunt deze iPad-stylus met het klemmetje op de dop aan je borstzak vastmaken.

De pen heeft palmdetectie, dus je kunt rustig je hand op de iPad laten rusten tijdens het schrijven of tekenen met deze pen. Met een volle acculading kun je zo’n 10 uur vooruit. Opladen doe je met de usb-c-poort achterop de pen. Volledig opladen neemt ongeveer een uur in beslag.

De punt van de pen is verwisselbaar en je krijgt er twee reservepunten bij. Verder heeft deze iPad-stylus van LAMY twee knoppen die je kunt gebruiken voor veelgebruikte functies. Ook goed om te weten: de pen is drukgevoelig en heeft daarnaast kanteldetectie. Maar let op, apps moeten wel ondersteuning hebben voor deze pen anders werkt de drukgevoeligheid niet.

LAMY Safari Note+ kopen

Wil je een LAMY Safari Note+ kopen? De pen kost 89 euro en is daarmee net zo duur als de Apple Pencil met usb-c. Maar de LAMY-pen is wél drukgevoelig (in ondersteunde apps), die van Apple heeft dat niet.

Voor drukgevoeligheid moet je bij de Apple Pencil 2 (of Pro) zijn, maar die zijn wel wat duurder (149 euro). Daarnaast moet je bij de Apple Pencil altijd goed opletten op welke iPads je een pen kunt gebruiken.