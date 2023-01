Gurman: ‘iPad Pro krijgt een enorme update mét nieuw design’

Apple werkt volgens Apple-analist Mark Gurman aan een grote update voor de iPad Pro. Wat gaat er allemaal veranderen bij deze nieuwe versie van de Pro?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPad Pro wordt op de schop genomen

Apple neemt de nieuwe iPad Pro volgens Mark Gurman compleet op de schop. De iPad krijgt volgens de Apple-analist voor het eerst een grote update, zowel qua design als inhoudelijke specificaties.

Afgelopen jaar gaf kreeg de iPad Pro een kleine update, maar er veranderde weinig ten opzichte van de vierde generatie iPad Pro. Met de nieuwe iPad Pro lijkt de langverwachte grote update er wél te komen.

Volgens Gurman wordt de nieuwe iPad Pro bij de grote update voorzien van een nieuw scherm en wordt de buitenkant van nieuwe materialen gemaakt. Hoe gaat de nieuwe iPad Pro eruit zien? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je onder elkaar.

iPad Pro krijgt een oled-scherm

Een van de belangrijkste updates: de zesde generatie iPad Pro wordt voorzien van een oled-scherm. Hiermee wordt het de eerste iPad met zo’n scherm. Een oled-scherm blinkt vooral uit in het kleurbereik, de kleurverzadiging en de zwartwaarden. Oled kan veel kleursoorten van elkaar onderscheiden en die kleuren lijken bovendien heel natuurgetrouw. Oled heeft dus een enorm goede beeldkwaliteit.

Lees ook: Oled, micro-led en mini-led: Apples schermen uitgelegd

Het nadeel van oled is dat het scherm na verloop van tijd slechter wordt. De helderheid en beeldkwaliteit van een oled-scherm gaan namelijk geleidelijk achteruit. Dit is ook een van de redenen waarom Apple werkt aan eigen micro-led-schermen. Het is de verwachting dat uiteindelijk alle devices worden voorzien van micro-led, maar dat Apple oled nu gebruikt als tussenstap bij deze update voor de iPad Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe tablet krijgt een glazen achterkant

De iPad Pro krijgt bovendien een nieuw design. Volgens Gurman heeft de nieuwe iPad Pro een glazen achterkant, in plaats van de aluminium versie van de huidige iPad Pro. Met de nieuwe glazen achterkant geeft Apple de tablet een nog luxere uitstraling.

Apple brengt daarnaast MagSafe naar de nieuwe iPad Pro. Als MagSafe ingebouwd wordt, is de iPad Pro draadloos op te laden via de achterzijde van de tablet. De nieuwe tablet maakt dan waarschijnlijk gebruik van de nieuwe versie van MagSafe, zodat de tablet nog sneller kan opladen.

iPad Pro krijgt mogelijk een groter scherm

Apple is mogelijk van plan om de zesde generatie iPad Pro uit te brengen in een groter formaat. De iPad Pro 2022 is verkrijgbaar met een 12,9 inch- en een 11 inch-scherm; de opvolger krijgt een 14 inch- of zelfs een 16 inch-scherm. Apple kiest ook bij deze iPad Pro voor twee modellen met verschillende schermformaten.

Of deze grotere iPad Pro beschikt over het opvouwbare scherm is nog niet duidelijk, al wordt over de iPad Fold al een tijd gespeculeerd. Het is goed mogelijk dat Apple de zesde generatie iPad Pro en de opvouwbare iPad los van elkaar uitbrengt. Lees hier wat we tot nu toe weten over de iPad met opvouwbaar scherm.

Nieuwe iPad verschijnt pas in 2024

We moeten nog even wachten op de zesde generatie iPad Pro, want de tablet verschijnt naar verluidt pas in 2024. Dit jaar krijgt een groot deel van de devices van Apple geen enorme update, omdat het bedrijf focust op het uitbrengen van Apple Reality. De iPad Pro heeft vorig jaar nog een update gehad, dus we verwachten dit jaar geen nieuwe iPad Pro te zien van Apple.

Kan jij niet nog een jaar wachten op een nieuwe iPad Pro? Check dan in onze prijsvergelijker de beste prijzen van de iPad Pro 2022!

Apple iPad Pro 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 994,99 Bekijk beste prijs Refurbished € 1.462,99 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!