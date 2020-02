‘iPad Pro krijgt dit jaar Smart Keyboard met ingebouwd trackpad’

De iPad Pro kruipt in 2020 weer iets dichter naar de Mac toe. Een nieuw gerucht stelt dat Apple binnenkort een Smart Keyboard uitbrengt waar een trackpad in is verwerkt.

‘iPad Pro krijgt Smart Keyboard met trackpad’

The Information schrijft dat Apple op het punt staat om dit nieuwe iPad-toetsenbord op grote schaal te produceren. Foxconn neemt de productie voor zijn rekening, aldus de website.

Het nieuwe Smart Keyboard zou van hetzelfde materiaal gemaakt zijn, wat zou betekenen dat Apple weer gebruikmaakt van zachte toetsen om het display te beschermen. De grote vernieuwing is het trackpad, waarmee je de iPad ook kunt bedienen zonder het touchscreen aan te raken. Je bedient de iPad dan net zoals je een MacBook gebruikt.

Dat Apple met iPadOS vorig jaar ondersteuning voor bluetooth-muizen toevoegde, lijkt dus geen toeval te zijn. Mocht dit gerucht kloppen, dan zal iPadOS 14 deze functie alleen nog maar verder uitbouwen.

Tegelijk onthuld met iPad Pro 2020

Al jaren verschijnt iedere nieuwe iPad Pro met een nieuwe versie van het Smart Keyboard: een toetsenbord dat verwerkt zit in een beschermhoes. Door deze hoes magnetisch aan de iPad te koppelen, wordt via de Smart Connector op de tablet verbinding gemaakt. Door die Connector is een bluetoothverbinding niet nodig en hoef je het toetsenbord ook nooit op te laden.

Het nieuwe toetsenbord zal ongetwijfeld tegelijk worden onthuld met de iPad Pro 2020, de nieuwe high-end tablet die in maart of eind dit jaar wordt gepresenteerd. Lees meer over deze nieuwe tablet in ons geruchtenoverzicht.

