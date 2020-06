Volgens een nieuw gerucht vindt de eerstvolgende iPad Pro-release plaats in de eerste helft van 2021. De komende iPad Pro krijgt waarschijnlijk een A14X-chip en 5G-ondersteuning.

iPad Pro-release begin 2021

De komende iPad Pro verschijnt mogelijk maanden eerder dan we voorheen dachten. Een bericht van het Twitter-account L0vetodream voorspelt een iPad Pro-release in de eerst helft van het 2021. Hiermee maakt de lekker het lanceringsmoment iets concreter. Veel andere insiders benoemden in hun voorspelling slechts het jaar waarin Apple het apparaat uit zou brengen.

De lekker suggereert daarnaast dat de nieuwe iPad Pro wordt uitgerust met een Qualcomm Snapdragon X55-modem met 5G-ondersteuning. Dit modem ondersteunt zowel korte-afstandsverbindingen als de stabielere 5G-connectie. De eerstgenoemde variant biedt hogere snelheden, maar is vooral geschikt voor grote steden met veel verbindingspunten. De tweede is ook geschikt voor dunbevolkte gebieden. Wil je meer weten over de nieuwste generatie internetverbinding, lees dan ons uitlegartikel over wat 5G is.

L0vetodream onthulde nauwkeurig verschillende details over de nieuwe iPhone SE voordat anderen dit deden. Zo voorspelde het account dat de iPhone SE in de tweede week van april zou worden gelanceerd in drie verschillende opslagcapaciteiten. Daarnaast beweerde het account nauwkeurig dat de huidige iPad Pro 2020-modellen in de derde week van maart zouden verschijnen.

Eerdere geruchten

Een tijdje geleden gingen we er nog vanuit dat Apple zijn nieuwe iPad Pro aan het einde van dit jaar zou uitbrengen. Later voorspelde de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de iPad Pro-release op zijn vroegst plaatsvindt in 2021. Uiteindelijk delen veel analisten en lekkers nu dezelfde verwachting, waaronder de eveneens betrouwbare Jeff Pu.

Volgens eerdere geruchten is de volgende generatie iPad Pro uitgerust met een mini-led-display. Mini-led-schermen gaan ervoor zorgen dat de producten dunner en lichter worden. Dit zou echter niet ten kosten moeten gaan van de schermkwaliteit. Bij sommige producten gebruikt Apple oled-displays, zoals de iPhone 11 Pro.

