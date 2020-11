Gerucht: iPad Pro krijgt in tweede helft van 2021 een oled-scherm

Het gerucht dat Apple in het eerste kwartaal van 2021 de overstap maakt naar mini-led-schermen voor de iPad Pro-serie is niet nieuw. Echter presenteert The Elec in een rapport nieuwe informatie: Apple maakt halverwege het jaar een overstap naar oled.

‘iPad Pro krijgt in tweede helft van 2021 een oled-scherm’

Over de plannen van Apple om de iPad Pro van een mini-led-scherm te voorzien, gingen het afgelopen jaar regelmatig verhalen de ronde. Onlangs bevestigde een rapport van ET News nog het gerucht dat de eerste iPad Pro met mini-led-scherm begin 2021 wordt aangekondigd.

Interessant genoeg schetst het rapport van The Elec een ander beeld. In het rapport staat dat Apple zich voorbereidt op de toepassing van oled-schermen voor de iPad Pro die volgend jaar verschijnt. Samsung levert de schermen en dankzij een nieuw productieproces verlaagd de producent het risico op inbranden.

Er is sprake van inbranden wanneer een oled-scherm een statisch beeld ‘onthoudt’, wat vervolgens doorschijnt in andere beelden. Wanneer dit doorschijnen permanent is, is er sprake van inbranden. De kans op inbranden heeft aardig wat invloed op de kwaliteit van oled-schermen.

2021: het jaar van mini-led én oled

Het rapport waarschuwt dat de komst van oled-schermen iets langer op zich laat wachten dan gehoopt. De aankondiging van de iPad Pro staat volgens ET News voor het eerste kwartaal van 2021 op de planning. The Elec bevestigt dat de iPad Pro met mini-led-display later in het jaar wordt opgevolgd door exemplaren met een oled-scherm.

Uit het rapport blijkt dus dat Apple in de loop van 2021 een wissel maakt van mini-led naar oled. Dit is best een vreemde voorspelling. Toch nemen we dit gerucht mee, aangezien de Koreaanse website al vaker nauwkeurige en betrouwbare details over de iPad Pro deelde. Desalniettemin is enige scepsis wel op zijn plaats, gezien de krappe tijdlijn.

Even opfrissen: dit zijn de verschillen tussen mini-led en oled

Hoewel de één niet per se beter is dan de ander, zijn er wel degelijk verschillen tussen mini-led en oled. De duizenden mini-ledlampjes in een mini-led-scherm zorgen bijvoorbeeld voor een net wat hoger contrast, waardoor ook de beeldkwaliteit hoger is. Daarnaast kunnen mini-led-schermen extra dun worden gemaakt, dunner dan wat bij oled-schermen mogelijk is.

