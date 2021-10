‘Eerste iPad Pro met oled-scherm komt pas in 2023 of 2024’

Oled-schermen staan bekend om hun mooie kleuren en diepe zwartwaarden. De iPad Pro moet helaas langer op zo’n geavanceerd display wachten dan we voorheen hoopten.

Gerucht: iPad Pro krijgt nog even geen oled-scherm

Apple geeft haar iPad Pro pas in 2023 of 2024 een oled-scherm. Dat meldt de Koreaanse nieuwsbron The Elec. Apple en Samsung zouden de ontwikkeling van de eerste oled-schermen voor een nieuwe 10,86 inch-iPad Pro hebben stopgezet. Deze iPad stond naar verluidt voor 2022 op de planning.

Volgens de bron wil Apple per sé oled-schermen met een dubbel-laagse pixelstructuur. Een dergelijke structuur zorgt voor een verdubbeling van de helderheid en een verviervoudiging van de levensduur. Samsung produceert soortgelijke schermen echter nog niet – en dus is de oled-iPad vertraagd.

Oled-schermen hebben fellere kleuren, een hoger contrast en hogere helderheid dan lcd-schermen. De huidige 12,9-inch iPad Pro heeft een mini-led-scherm, dat qua looks enigszins bij een oled-scherm in de buurt komt. Volgens eerdere geruchten van Apple-analist Ming Chi-Kuo wilde Apple het superieure scherm oorspronkelijk al in 2022 naar de iPad brengen.

LTPO-technologie komt ook naar iPad Pro

De huidige iPad Pro heeft een variabele ververssnelheid van maximaal 120Hz. Hierdoor ogen beelden vloeiend en blijft tekst zelfs bij snel scrollen haarscherp. Omdat de ververssnelheid variabel is, kan deze terugschalen naar minimaal 24Hz. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens het lezen van een ebook of het kijken van een film – mits deze in 24 frames per seconde geschoten is. Een lagere ververssnelheid kost minder energie.

De iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max doen er met hun LTPO-schermen echter nog een schepje bovenop. Deze schermen hebben een ververssnelheid van minimaal 10Hz. Ook hebben de iPhone-schermen maar liefst 12 verschillende ververssnelheden om tussen te schakelen, waar de huidige iPad Pro het moet doen met slechts 5. Volgens The Elec worden de iPad- en iPhone-schermen in de toekomst aan elkaar gewaagd.

