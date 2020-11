Over de plannen van Apple om de iPad Pro van een mini-led-scherm te voorzien, gingen het afgelopen jaar regelmatig verhalen de ronde. Nu duikt er opnieuw een gerucht op: de eerste iPad Pro met mini-led-scherm verschijnt in het eerste kwartaal van 2021.

Gerucht: ‘iPad Pro met mini-led-scherm verschijnt in eerste kwartaal 2021’

Een nieuw rapport van het Koreaanse ET News bevestigd nogmaals het gerucht dat de eerste iPad Pro met mini-led-scherm begin 2021 wordt aangekondigd. De nieuwswebsite stelt dat de opvolger van de iPad Pro 2020 in de eerste maanden van volgend jaar verschijnt.

Lange tijd werd gedacht dat de nieuwe iPad Pro productieproblemen had, en daardoor pas later in het jaar zou verschijnen. Volgens ET News is dat niet het geval. De Koreaanse website geeft aan dat LG de mini-led-schermen aan Apple levert. Deze levering bereidt het bedrijf nu voor. Naar verwachting gaat de massaproductie eind 2020 van start.

De overstap naar mini-led is een belangrijke verbetering. Terwijl de iPhone en Apple Watch een oled-scherm hebben, moeten de nieuwe iPad Air 2020 en instap-iPad 2020 het nog steeds met een traditioneel lcd-display doen.

Mini-led is een kleine versie van het traditionele led-scherm. Ter illustratie: als een scherm uit honderd ledlampjes bestaat, zullen er duizenden mini-ledlampjes nodig zijn om hetzelfde formaat te vullen.

Voordelen van een mini-led-scherm

Hoewel mini-led niet per se beter is dan oled, heeft de schermtechniek wel meerdere voordelen ten opzichte het ‘oudere’ lcd-scherm. Zo zorgen de duizenden mini-ledlampjes voor een hoger contrast. Waardoor ook de beeldkwaliteit hoger is.

Daarnaast kunnen mini-led-schermen extra dun worden gemaakt. Dunner dan wat bij lcd en oled-schermen mogelijk is. Dit is een belangrijk voordeel voor Apple, aangezien het bedrijf het liefst zijn ontwerpen zo licht en dun mogelijk maakt.

Een laatste bijkomend voordeel is dat de productiekosten lager zijn dan die van oled-schermen. Daarbij is een mini-led-scherm ook een stuk makkelijker te produceren. Apple liep met de eerste oled-iPhone, de iPhone X, tegen heel wat productieproblemen aan, waardoor de voorraad van het toestel maandenlang beperkt was. Zo’n situatie zal zich met de eerste iPad Pro met mini-led scherm waarschijnlijk niet voordoen.