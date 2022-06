‘Nieuwe iPad Pro krijgt tóch geen mini-led display met ProMotion’

Apple werkt volgens Ross Young aan een grotere iPad Pro van maar liefst 14,1 inch mét mini-led scherm en ProMotion. Nu, een week later, komt deze Apple-analist al weer terug op zijn voorspelling. Wat is er aan de hand?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Young rectificeert: ‘geen mini-led en ProMotion’

Vorige week meldde analist Ross Young dat Apple in 2023 met een grotere 14,1-inch iPad Pro komt. Deze iPad Pro zou een mini-led scherm met ProMotion (120 Hz beeldverversing) krijgen. Nu corrigeert Young zichzelf in een afgeschermde tweet voor zijn superfollowers. Hij zegt dat de nieuwe iPad Pro toch geen mini-led noch ProMotion krijgt. Sterker nog: het zou zelfs kunnen dat die 14,1-inch iPad helemaal geen ‘Pro’-model is! In plaats daarvan denkt hij dat er een ‘reguliere’ iPad op de markt in 2023.

In dit artikel leggen we je alles uit over de oudere versies van de iPad (Pro) en welke tablet van Apple wij wel verwachten. Daarnaast vertellen we je verwachtingen omtrent de leverdatum van de nieuwe iPad.

Wat zijn de mini-led en ProMotion?

Volgens Young zal deze ‘normale’ iPad wél een scherm van 14,1 inch hebben, maar helaas niet beschikken over mini-led en ProMotion. Eerstgenoemde is een display-techniek met heel veel kleine (led)lampjes. Dit zorgt voor scherper beeld, hoger contrast én dieper zwart. Het is een mix tussen de klassieke led-techniek en oled.

ProMotion is Apple’s benaming voor een ververssnelheid van 120 Hz. Dat betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst. Dit zorgt voor veel soepelere beelden. Deze techniek vinden we al in onder andere de iPhone 13 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom een grote normale iPad zonder mini-led en ProMotion?

We vinden het wel een beetje vreemd dat Apple volgens deze geruchten een grote iPad gaat lanceren, maar dat het geen Pro-versie is. Deze gedachtegang komt overigens wel overeen met wat Mark Gurman, een andere betrouwbare Apple-analist, eerder zei. Volgens deze journalist van Bloomberg gaat Apple namelijk al in 2022 nog een iPad Pro lanceren. De verwachtingen zijn dan dat we deze in september gaan zien.

Naar verluidt zou een schermformaat van 14,1 inch té groot zijn om de mini-led en ProMotion-techniek toe te passen op de iPad Pro. In een andere tweet vertelt Young ons dat de schermleveranciers beide iPads hebben bevestigd. De sprong in schermformaten (en -kwaliteit) is echter te groot om ook een goede prijs te kunnen waarborgen.

iPadOS 16: Stage Manager alleen voor iPad met M1

Eerder kwamen we erachter dat alleen iPad’s met een M1-chip de nieuwste softwarefuncties kunnen gaan toepassen. Denk hierbij vooral aan het gloednieuwe Stage Manager van iPadOS 16.

Apple liet in een verklaring weten dat deze functie, die van je iPad meer een desktop maken, veel geheugen, snelle opslag en ‘Memory Swap’ vereist. Dit kan alleen met een M1-chip. Mogelijk heeft de switch van Apple ook iets met deze ontwikkelingen te maken.

Wil je alle ontwikkelingen rondom de iPad Pro met (of zonder) mini-led en ProMotion display in de gaten houden? Vergeet je dan niet aan te melden voor onze nieuwsbrief. Download ook de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.