Het eerste Apple-product dat overstapt op een mini-led-scherm is de iPad Pro. Apples krachtigste tablet zou begin 2021 in de winkels liggen. Pas hierna stappen andere Apple-apparaten over op de nieuwe schermtechniek.

Gerucht: iPad Pro met mini-led in 2021

Dat schrijft Digitimes. De Taiwanese publicatie heeft het niet altijd bij het juiste eind als het op Apple-geruchten aankomt, dus houd een slag om de arm. De website heeft gesproken met twee bedrijven die de mini-led-schermen claimen te gaan leveren. Volgens hen stapt eerst de iPad Pro over op deze nieuwe schermtechniek.

De Taiwanese website stelt dat de opvolger van de iPad Pro 2020 in de eerste maanden van volgend jaar verschijnt. Lange tijd werd gedacht dat de nieuwe iPad Pro productieproblemen had, en daardoor pas later in het jaar zou verschijnen. Volgens Digitimes is dat dus niet het geval.

Na de iPad Pro is het de bedoeling dat andere iPads en MacBooks overstappen op mini-led, denkt de website. Het is niet de eerste keer dat we dergelijke verhalen horen. Meerdere analisten (met een betere staat van dienst) hebben in het verleden al gezegd dat Apple binnen enkele jaren volledig overstapt op de nieuwe schermtechniek.

De voordelen van mini-led

Dat Apple in de toekomst voor mini-led zou kiezen, is geen toeval. De schermtechniek heeft namelijk meerdere voordelen ten opzichte van lcd, waarmee de huidige iPads en Macs zijn uitgerust. Mini-led heeft onder meer een beter contrast omdat er veel meer lampjes in het scherm zitten.

Dat komt ook de beeldkwaliteit ten goede. Verder is mini-led heel dun en dat komt Apple goed uit. Het bedrijf uit Cupertino maakt haar producten immers het liefst zo compact mogelijk. Verder is mini-led niet gevoelig voor inbranden. Lees meer over de voordelen van mini-led in onderstaand artikel.

