Stapt Apple in 2021 over op iPad Pro-modellen met oled-scherm? De geruchten gaan over en weer. Na onderzoek door analisten van Barclays lijkt de overgang naar oled nog een jaartje op zich te laten wachten.

Lees verder na de advertentie.

‘iPad Pro met oled-scherm verschijnt nog niet in 2021’

Na rapporten van van The Elec leek het duidelijk: 2021 is het jaar van de iPad Pro met oled-scherm. De Apple-analisten van de Britse bank Barclays spreken dit gerucht echter tegen en schetsen een heel andere planning. Op z’n vroegst verschijnt de iPad Pro met oled-scherm in 2022.

De planning die Barclays deelt klinkt een stuk redelijker dan de tijdslijn die The Elec eerder publiceerde. Veel geruchten wijzen er op dat Apple in de eerste helft van 2021 ten minste één iPad Pro-model met mini-led uitbrengt. Een overstap naar een ander scherm in datzelfde jaar lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Het lijkt er nu in ieder geval nog steeds op dat Apple in korte tijd wisselt tussen twee verschillende schermen: van mini-led in 2021 naar oled in 2022. Hoewel de planning van Barclays wat ruimer en dus wat realistischer is, blijft de snelle overstap van mini-led naar oled opvallend. Onze voorspelling? Hier is voorlopig het laatste woord nog niet over gezegd.

Apple en de overgang naar oled

Apple gebruikt al oled-schermen voor alle Apple Watch-modellen en alle iPhone toestellen vanaf de iPhone X. De toepassing van oled heeft zo zijn voordelen. Vergeleken met lcd heeft oled een hogere helderheid, verbetert contrast, verhoogde energie-efficiëntie en een bredere kijkhoek.

Er zijn hier en daar ook wat minpunten. Zo ontstaat er met oled het risico op inbranden. Er is sprake van inbranden wanneer een oled-scherm een statisch beeld ‘onthoudt’, wat vervolgens doorschijnt in andere beelden. Wanneer dit doorschijnen permanent is, is er sprake van inbranden.

Het laatste nieuws over Apple