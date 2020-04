Concept: iPad Pro Max slaat brug tussen MacBook en iPad

Een YouTuber heeft een concept bedacht voor de opvolger van de iPad Pro (2020): de iPad Pro Max. Aangezien de iPad Pro steeds meer naar de MacBook toegroeit, kan het apparaat een alternatief worden van de 16 inch-MacBook Pro. Zo zou de iPad Pro Max eruit moeten zien.



Concept: iPad Pro Max

Sinds de komst van de iPad Pro 2020 wordt steeds meer gespeculeerd over de vraag of de tablet niet inmiddels een handzamere vervanger wordt van de MacBook. YouTuber TailosiveTech neemt het nog een stapje verder en bedacht een concept, met de naam ‘iPad Pro Max’: een krachtige tablet die de 16 inch-MacBook Pro moeiteloos vervangt. Deze features moeten daar volgens hem voor aanwezig zijn.

Vier usb c-poorten

De usb-poorten moeten volgens de YouTuber een upgrade krijgen: niet alleen qua soort, maar ook qua aantal. Er moeten minstens vier usb-c poorten aanwezig zijn. Deze worden geplaatst aan de onderkant van de zijrand, aan iedere kant twee. Zo kun je van beide kanten opladen of een ander apparaat aansluiten.

Er kan geen Thunderbolt-aansluiting worden geplaatst in de iPad, omdat er geen Intel-processor in de tablet wordt verwerkt. De usb c-poorten werken echter even snel als de Thunderbolt 3-aansluitingen, maar het is handig dat usb-c poorten een open standaard hebben. Zo sluit je ook makkelijk andere niet-Apple-apparaten erop aan.

iPad Pro Max: tablet ingericht als laptop

Vanwege de grootte van de tablet wordt deze minder gebruikt als handheld-apparaat. Daarom wordt deze iPad ook standaard geleverd met een Magic Keyboard, inclusief trackpad. Omdat het scherm en het toetsenbord zo groot is, is er ook ruimte voor een groter trackpad.

De tablet is echter moeiteloos los te halen van het toetsenbord met een magneet. Dit is ook het geval wanneer de Magic Keyboard voor de iPad Pro 2020 wordt uitgebracht in mei.

De iPad Pro Max lijkt nog meer op een laptop en wordt daarom ook standaard gebruikt in de landschapsmodus. Dat wil zeggen dat het vooral in de breedte wordt gebruikt en daar ook op is ingericht. De frontcamera komt dan ook bovenin de langste rand, net als bij een MacBook. Het is hierbij dan wel extra handig dat de tablet een touchscreen heeft; een functie die veel MacBook gebruikers nog missen.

iPad Pro Max wordt extra krachtig

Omdat deze 16 inch-iPad Pro Max als zelfstandige laptop zou worden gebruikt, moet hij nog een stuk krachtiger zijn dan de iPad Pro 2020. Volgens de YouTuber moet de tablet dan over minimaal 512GB aan opslagruimte beschikken.

Ook het werkgeheugen moet worden opgeschroefd: tussen de 8 en 12 RAM moet voldoende zijn, vindt hij. Wel moet de camera met LiDAR-sensor blijven, maar dan wel met een toegevoegde nachtmodus, wat we ook bij de iPhone 11-serie zien.

iPad Pro Max: brug tussen tablet en laptop

Volgens de YouTuber zou de iPad Pro Max een brug slaan tussen tablet en laptop, waardoor het slechts afhangt van de wensen van de gebruiker of er voor deze tablet of een MacBook gekozen. Het krachtige scherm met 120Hz kan moeiteloos grafisch veeleisende applicaties draaien, dus ook voor zwaardere programma’s zou dit een goede overstap zijn.

Wel zou je ook flink in de prijs merken dat het apparaat meer richting MacBook gaat. De YouTuber schat de prijs voor een dergelijk apparaat op iets onder de 2000 dollar. Dat is echter niet zo gek als je je bedenkt dat de prijs van de 16 inch-MacBook Pro rond de 2500 euro ligt.

Meer over de iPad Pro

Afgelopen maand werd de opvolger van de iPad Pro 2018 onthuld. De nieuwe tablet krijgt voor het eerst cursor-ondersteuning. In mei wordt een toetsenbord met trackpad gelanceerd, waardoor de grenzen tussen MacBook en iPad al iets meer vervaagt. Het is nog maar de vraag of Apple een iPad zoals de iPad Pro Max gaat ontwikkelen, maar het zou in de toekomst zeker een mogelijkheid zijn.

