iPad Pro 2024 krijgt nieuwe behuizing met MagSafe (maar er is een nadeel)

Volgens geruchten krijgt de iPad Pro volgend jaar eindelijk ondersteuning voor MagSafe, maar dat heeft een groot nadeel. Wij vertellen je wat dat is!

iPad Pro krijgt MagSafe

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de iPads van volgend jaar, want er worden maar liefst vier verschillende iPads verwacht. Dit jaar bracht Apple namelijk helemaal geen nieuwe iPads uit, waardoor het de verwachting is dat volgend jaar van alle modellen een nieuwe generatie verschijnt. We zien in 2024 dus ook een nieuwe iPad Pro, die naar verluidt ondersteuning krijgt voor MagSafe.

MagSafe is Apple’s techniek voor het draadloos opladen van apparaten. Hierbij wordt ook een magneet gebruikt, waarmee je nu al de iPhone gemakkelijk kunt bevestigen aan MagSafe-standaarden. Sinds de iPhone 12 zien we MagSafe dus al terug in de telefoons van Apple, maar de iPad moest het tot nu toe zonder de techniek doen. Daar komt bij de iPad Pro 2024 naar verluidt verandering in.

Met één groot nadeel

Volgens nieuwe geruchten komt MagSafe in 2024 namelijk naar de iPad Pro. Dat betekent dat je de tablet eindelijk draadloos op kunt laden én kunt bevestigen aan geschikte MagSafe-standaarden. Het is in dat geval ook goed mogelijk dat de Stand-by modus van iOS 17 volgend jaar naar iPadOS 18 komt. De tablet wordt dan een centraal punt van het huis met een grote digitale klok op het scherm.

Helaas heeft MagSafe bij de iPad ook een nadeel, want de behuizing van de tablet moet worden aangepast. Draadloos opladen is enkel mogelijk met een glazen achterkant, terwijl de huidige iPad Pro nog van ander materiaal gemaakt is. De tablet krijgt in 2024 waarschijnlijk een glazen achterzijde en gaat daardoor ook een stuk sneller kapot. Vanaf volgend jaar moeten we dus (nog) voorzichtiger zijn met de iPad.

Dit is wanneer de iPad Pro komt

De iPad Pro heeft volgend jaar dus waarschijnlijk ondersteuning voor MagSafe, maar de iPad Air, iPad mini en ‘normale’ iPad moeten het nog steeds zonder de techniek doen. Het is onduidelijk of Apple plannen heeft om MagSafe ook naar de andere modellen te brengen, of dat het een exclusieve functie voor de iPad Pro blijft.

Lang hoeven we in ieder geval niet te wachten op de iPads, want ze verschijnen al begin 2024. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist staan de iPads gepland voor maart 2024. Dat betekent dat de iPad Pro met MagSafe bijna verschijnt, maar dat ook alle andere iPads binnenkort een update krijgen. Nog even geduld dus, want we kunnen al snel een reeks nieuwe iPads verwachten!

