iPad Pro Magic Keyboard met trackpad vanaf nu te bestellen

Het nieuwe Magic Keyboard voor de iPad Pro is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf volgende week geleverd. Hiermee loopt Apple voor op zijn planning, aangezien het toetsenbord in eerste instantie pas in mei beschikbaar zou zijn.



Magic Keyboard voor iPad Pro vanaf nu te bestellen

Pre-orders voor het Magic Keyboard voor de iPad Pro 2020 en iPad Pro 2018 zijn nu in meer dan 30 landen beschikbaar, waaronder Nederland. Het nieuwe toetsenbord is verkrijgbaar op de website en in de Apple Store-app. Als je het Magic Keyboard op dit moment bestelt, wordt hij volgens Apple volgende week bezorgd.

Magic Keyboard features

Apple ontwierp het Magic Keyboard voor de tweede generatie iPad Pro, hoewel je hem ook kunt gebruiken op de 2018-versie. Uniek aan dit toetsenbord is dat hij een trackpad bevat, waardoor je de iPad nog meer als een laptop kunt gebruiken. Het Magic Keyboard bevat tevens een usb-c-ingang.

Daarnaast is Apple overgeschakeld op het ouderwetse ‘schaartoetsenbord’. Dit toetsenbord werkt dus niet volgens het ‘vlindermechanisme’ waarmee veel MacBooks van de afgelopen jaren zijn uitgerust. Het vlindertoetsenbord werd slecht ontvangen bij een groot aantal mensen, omdat hij veel problemen met zich meenam.

Apple beschrijft het nieuwe Magic Keyboard als een zwevend ontwerp met een soepele hoekaanpassing. Het toetsenbord wordt magnetisch aan de iPad Pro bevestigd en is makkelijk te verstellen in een hoek van 130 graden. Tot slot biedt het toetsenbord ook achtergrondverlichting. Handig als je in het donker nog met de iPad aan het werk bent.

Het Magic Keyboard is vanaf nu te bestellen via de online Apple Store. Het toetsenbord voor de 11 inch-iPad Pro kost 339 euro. De variant voor het 12,9 inch-model kost maar liefst 399 euro.

