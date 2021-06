‘iPad Pro krijgt draadloos opladen, iPad mini verschijnt nog dit jaar’

De volgende iPad Pro kan draadloos opladen, zegt een meestal betrouwbare bron. Verder zou de nieuwe iPad mini een compleet ander design hebben en nog dit jaar uitkomen.

‘Volgende iPad Pro kan draadloos opladen’

De geruchten zijn van Mark Gurman, een meestal betrouwbare journalist die voor Bloomberg schrijft.

Volgens Gurman brengt Apple de volgende iPad Pro in 2022 uit, al noemt hij geen specifieke maand. De nieuwe iPad zou draadloos kunnen opladen vanwege de glazen achterkant.

Sommige Android-telefoons kunnen al omgekeerd opladen

Hierdoor hoef je de tablet niet aan kabel aan te sluiten om ‘m van stroom te voorzien. Sinds de iPhone 8 uit 2017 kunnen alle Apple-smartphones draadloos opladen.

Omdat de meeste draadloze opladers niet groot genoeg zijn voor een tablet, zou Apple MagSafe gaan gebruiken. Deze magnetische aansluiting maakte een comeback op de iPhone 12-telefoons en zorgt ervoor dat je (bijvoorbeeld) een draadloze oplader op de achterkant van het apparaat kunt vastklikken.

Verder schrijft Gurman dat de iPad Pro van 2022 ook omgekeerd kan opladen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld AirPods van stroom voorzien door ze op de achterkant van de tablet te leggen. Lange tijd ging het gerucht dat deze functie al naar de iPhone 11 (uit 2019) zou komen, maar dit bleek niet waar te zijn.

‘Nieuwe iPad mini krijgt redesign’

Gurman schrijft ook dat Apple werkt aan een nieuwe iPad mini. Deze compacte tablet zou een totale make-over krijgen en veel kleinere schermranden krijgen. De iPad mini schijnt ook geen thuisknop te hebben.

Volgens de journalist brengt Apple de iPad mini nog in 2021 uit. De compacte tablet zou nog “voor het einde” van dit jaar te koop zijn. Het is niet duidelijk hoe duur hij wordt.

Apple houdt de vaart erin

Onlangs bracht Apple de iPad Pro 2021 uit. Dit is de eerste Apple-tablet die op de kersverse M1-chip draait, die door het bedrijf zelfgemaakt wordt. De M1-chip zit bijvoorbeeld ook in de nieuwe iMac, MacBook Air en MacBook Pro (met 13 inch-scherm). De iPad mini kreeg in 2019 voor het laatst een upgrade.

