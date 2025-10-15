iPad Pro 2025 aangekondigd: nieuwe M5-chip én een lagere prijs

Apple heeft de iPad Pro 2025 met M5-chip aangekondigd! Het is niet zomaar een iPad, want het is de snelste tablet die Apple ooit heeft gemaakt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2025

De nieuwe generatie van de iPad Pro is aangekondigd! Apple heeft de iPad Pro 2025 vooral onder de motorkap een aantal belangrijke verbeteringen gegeven. Bij de iPad Pro zagen we in 2024 al een compleet nieuw design, dat de nieuwe versie van de iPad Pro heeft overgenomen. Dat betekent dat de iPad Pro opnieuw enorm dun is en komt met een 11- of 13-inch oled-display. Je kunt bij de tablet kiezen uit de kleuren spacezwart en zilver.

Waar het ontwerp onveranderd is gebleven, geldt dat niet voor de binnenkant van de behuizing. De iPad Pro 2025 draait op de compleet nieuwe M5-chip. Deze processor zagen we nog niet eerder bij een apparaat van Apple. Met de nieuwe chip is de iPad Pro 2025 veel sneller in vergelijking met de iPad Pro 2024 of eerdere toestellen. De iPad Pro met M5-chip is daarmee de snelste tablet die Apple ooit heeft gemaakt.

M5-chip en meer werkgeheugen

Volgens Apple is de nieuwe M5-chip veel sneller dan de M4-chip, zeker als de iPad meerdere taken op hetzelfde moment uitvoert. Ook het draaien van enkele taken gaat een stuk sneller met de krachtige M5-chip. Dat komt ook door het werkgeheugen, want de iPad Pro beschikt in 2025 standaard over minimaal 12 GB RAM. Alle modellen komen standaard met minimaal 12 GB aan werkgeheugen, in plaats van 8 GB dat we bij eerdere uitvoeringen van de iPad Pro zagen. Bij de uitvoeringen met meer opslagruimte krijg je zelfs 16 GB aan werkgeheugen, een enorm verschil met de iPad Pro 2024.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe generatie van de iPad Pro heeft een M5-chip en meer werkgeheugen, maar dat is niet de enige aanpassing. De tablet laadt veel sneller op, omdat Apple de ondersteuning voor snelladen heeft verbeterd. Heb je de iPad Pro 2025 aan de oplader aangesloten? Dan heeft het apparaat binnen dertig minuten weer een batterijpercentage van 50 procent.

Andere verbeteringen bij de iPad zijn de C1X- en N1-chip, die ondersteuning bieden voor Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. De verbinding met het mobiele datawerk is volgens Apple zelfs tot 50 procent sneller dan bij de iPad Pro 2024. Draadloze verbindingen vormen dus geen probleem meer bij de beste iPad van dit moment.

Release van de iPad Pro 2025

De iPad Pro 2025 heeft een reeks belangrijke verbeteringen gekregen, die de beste iPad nóg beter maken. Met de nieuwe processor en met 12 GB aan werkgeheugen zijn de zwaarste taken geen probleem voor de tablet. Je kunt bij de iPad Pro met M5-chip kiezen voor 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB aan opslagruimte. Alle uitvoeringen komen standaard met minimaal 12 GB aan werkgeheugen. Bij de uitvoering met 1 TB en 2 TB is dat zelfs 16 GB RAM. Wil je reflecties op het scherm voorkomen? De iPad Pro is ook in 2025 beschikbaar met nanotextuur, zodat het display een matte afwerking heeft.

Apple heeft de iPad Pro 2025 officieel aangekondigd en je kunt de tablet direct bestellen. De iPad Pro heeft in 2025 een lagere beginprijs dan in 2024, want je haalt het instapmodel van de tablet voor 1119 euro in huis. Ben je enthousiast en ben je op zoek naar de beste iPad ooit? In dat geval is de iPad Pro 2025 de juiste keuze. Vanaf woensdag 22 oktober ligt de nieuwe iPad Pro in de winkels. Bekijk hier waar je de tablet nu al bestelt, zodat je het toestel als eerste in huis hebt: