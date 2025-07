Apple heeft iets nieuws bedacht voor een aankomend toestel: twee camera’s aan de voorkant. Handig, want zo zit de camera altijd op de juiste plek.

Dit Apple-toestel krijgt maar liefst twee frontcamera’s (om deze reden)

Volgens geruchten gaat Apple een interessante verandering doorvoeren op de volgende iPad Pro. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner krijgt de iPad Pro 2025 namelijk een dubbele camera aan de voorkant.

Apple wil de iPad Pro fijner maken om te gebruiken voor mensen die de tablet zowel verticaal (portretmodus) als horizontaal (landschapsmodus) gebruiken. Bij de huidige iPad Pro zit de camera op de lange (horizontale) kant van de iPad. Je moet hem dan in de breedte gebruiken om goed voor de camera te zitten.

Er zijn echter genoeg mensen die de iPad ook verticaal gebruiken om te videobellen. Daarom wordt er bij de iPad Pro 2025 ook een selfie-camera in korte kant van de iPad geplaatst. Je zult er verder niet veel van zien, want de camera zit in de zwarte rand van de iPad.

Dit gaat er nog meer veranderen bij de iPad Pro 2025

De camera is overigens niet het enige dat er gaat veranderen bij de iPad Pro 2025. Behalve de extra camera komt er ook een nieuwe chip in de tablet. Dit wordt de M5-processor, en die vervangt de M4 van vorig jaar. Hoeveel sneller deze nieuwe chip gaat worden is nog niet bekend.

iPad Pro 2025 release: hoe lang moet je nog wachten?

Apple houdt meestal zo’n anderhalf jaar tussen iPad-releases aan. Daarnaast heeft Apple-analist Ming-Chi Kuo al eerder gezegd dat de productie van de M5-chip ergens in de tweede helft van 2025 zal plaatsvinden. De vorige iPad Pro 2024 verscheen in mei 2024. Dat betekent dat de iPad Pro 2025 ergens in september of oktober gaat komen. Even geduld dus nog!

