iPad Pro 2025 komt eraan: dit zijn de 3 belangrijkste verbeteringen

We verwachten dat Apple nog in oktober van dit jaar de nieuwe iPad Pro gaat presenteren – dit zijn de 3 verbeteringen die je kunt verwachten.

3 verbeteringen van de iPad Pro 2025

Dat de iPad Pro 2025 er op korte termijn aankomt, wordt bevestigd door unboxing-video’s op de Russische YouTube-kanalen Wylsacom en Romancev768. Deze YouTube-kanalen lekten vorig jaar ook de 14-inch MacBook Pro met de M4-chip voordat deze door Apple werd aangekondigd, dus ze lijken wel geloofwaardig.

Vorig jaar werd de iPad Pro geüpdatet met een OLED-scherm en een dunner ontwerp. Er worden dit jaar geen grote ontwerpwijzigingen verwacht, maar uit de unboxing-video’s blijkt wel dat er niet langer ‘iPad Pro’ op de achterkant staat. We zetten de 3 belangrijkste verbeteringen van de iPad Pro 2025 voor je op een rij:

1. Een M5-chip

De belangrijkste verbetering van de iPad Pro 2025 is ongetwijfeld de M5-chip. Volgens de Geekbench 6-benchmarkresultaten in een van de video’s worden, biedt de M5-chip tot 12 procent snellere multi-core cpu-prestaties en tot 36 procent snellere grafische prestaties in vergelijking met de M4-chip in de huidige iPad Pro.

2. Met 12 GB werkgeheugen

Het benchmarkresultaat toonde ook aan dat de iPad Pro met 256 GB opslagruimte 12 GB werkgeheugen heeft, net zoals de iPhone Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. iPad Pro-modellen met de M4-chip hebben slechts 8 GB werkgeheugen wanneer ze zijn uitgerust met 256 GB of 512 GB opslagruimte. Modellen met 1 TB of 2 TB opslagruimte zijn uitgerust met 16 GB werkgeheugen.

3. Een tweede frontcamera

Er verschenen eerder al geruchten dat de volgende iPad Pro-modellen twee camera’s aan de voorkant zouden hebben. Hierdoor kun je gemakkelijk foto’s maken en videogesprekken voeren in zowel staande als liggende stand. In de unboxing-video’s is hier echter geen bewijs voor te vinden. Mark Gurman van Bloomberg reageert hierop in de nieuwste Power On-nieuwsbrief:

“I can say with certainty that M5 iPad Pros within Apple have the second lens. There’s a history of Apple testing features at an advanced stage before pulling them (such as certain storage capacities or features like a second dock connector on the original iPad), but this would be a strange, last-minute cut.” “Ik kan met zekerheid zeggen dat de M5 iPad Pro’s bij Apple een tweede lens hebben. Apple staat er weliswaar om bekend dat het functies nog in een vergevorderd stadium test voordat ze worden geschrapt (zoals bepaalde opslagcapaciteiten of functies zoals een tweede dockconnector op de originele iPad), maar dit zou een vreemde, last-minute beslissing zijn.”

Of de laatste van de 3 verbeteringen van de iPad Pro 2025 klopt of niet, blijft dus nog even afwachten. Maar gelukkig niet lang meer!

