iPad Pro 2024: groter scherm, M3-chip en 3 andere verwachtingen

De iPad Pro wordt volgend jaar vernieuwd met een totaal nieuw design, een groter scherm en nog veel meer. Dit zijn onze iPad Pro 2024 verwachtingen.

iPad Pro 2024 verwachtingen

De iPad Pro 2022 is alweer een jaar oud, en dat is in techtermen een eeuwigheid. Het is dan ook niet zo vreemd dat Apple alweer werkt aan een opvolger, die in het voorjaar van 2024 in de winkels moet liggen. Maar wat kun je eigenlijk verbeteren aan een tablet die alle concurrentie al heeft ingehaald?

Verrassend veel, als we de huidige geruchten moeten geloven. De nieuwe iPad Pro 2024 wordt namelijk op vijf vlakken flink verbeterd, van het scherm tot de camera, en van de chip tot de accessoires. Dit moet je weten.

1. Beter en groter scherm

De iPad Pro 2024 krijgt als eerste iPad ooit een oled-scherm. Hiermee is een veel beter contrast mogelijk, een hogere maximale helderheid, en zelfs always-on-functionaliteit. Met name de 11-inch iPad Pro gaat hier van profiteren, gezien deze nog een normale lcd heeft. De 12,9-inch iPad Pro heeft een mini-led-scherm, waarbij het contrast en de helderheid ook al flink verbeterd zijn.

Ook het formaat van het scherm verandert. Nu zijn de maten nog 11 en 12,9 inch, maar dat worden door dunnere schermranen en een iets aangepast design nu 11,1 en 13 inch. Een subtiel verschil, maar waarschijnlijk zie je het wel!

2. Verbeterde camera’s

Aan de camera van de iPad Pro is sinds 2020 eigenlijk weinig gesleuteld, dus het wordt tijd voor een upgrade. Misschien krijgt de iPad Pro nu eindelijk een (oude) iPhone-camera, waardoor je er écht professionele foto’s mee kunt schieten. Dat is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat er in ieder geval betere camera’s in de iPad komen.

Ook de selfiecamera gaat dan waarschijnlijk op de schop, met dezelfde autofocus-functie die sinds de iPhone 14 op de iPhone zit. Hierdoor maak je veel scherpere selfies.

3. Snelle M3-chip

De iPad Pro is al verreweg de snelste iPad, doordat hij als enige model een volwaardige M2-chip aan boord heeft. Maar hij wordt nu nóg sneller dankzij de M3-chip. Deze wordt gemaakt op een andere procedé, wat wil zeggen dat er veel meer transistors op de chip passen. Het eindresultaat: een snellere chip met hetzelfde stroomverbruik, die nóg mooiere games en geavanceerdere apps kan draaien.

4. Nieuwe verbindingen

De iPad Pro heeft al sinds 2018 een magnetische Smart Connector op de achterkant, met drie pinnen. Deze gebruik je bijvoorbeeld voor het aansluiten van een Magic Keyboard. Op de iPad Pro 2024 verdwijnt deze aansluiting, en komt er een nieuwe aansluiting aan de zijkanten van de iPad. Maar wat je precies daarmee kunt doen, is nog onbekend.

Aan de achterzijde komt nu de mogelijkheid om je iPad draadloos op te laden. Dit zou verwerkt zitten in een groter Apple-logo, met ondersteuning voor MagSafe én voor ‘omgekeerd opladen’. Oftewel: als je er een iPhone op legt, kun je die ook opladen.

5. Betere accessoires

Zowel het Magic Keyboard als de Apple Pencil krijgen tegelijkertijd een upgrade met de iPad Pro 2024. Het nieuwe Magic Keyboard zou nu een aluminium omlijsting krijgen, net als het toetsenbord van een MacBook. En de nieuwe Apple Pencil (3 of Pro) krijgt magnetische tipjes in verschillende vormen die je gemakkelijk kunt vervangen.

iPad Pro 2024 release

De iPad Pro 2024 komt naar verwachting in het voorjaar uit, tegelijk met de bijbehorende accessoires. Tot die tijd zullen er ongetwijfeld nog een stuk meer geruchten naar buiten komen: je houdt ze in de gaten via onze nieuwsbrief!

