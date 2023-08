Nieuwe iPad Pro komt in 2024 met verbeterd Magic Keyboard

Volgens geruchten komt er in 2024 een nieuwe iPad Pro en een verbeterde Magic Keyboard. Dit laat de razendsnelle iPad straks nog meer op een laptop lijken.

Nieuwe iPad Pro en Magic Keyboard in 2024

In zijn recente nieuwsbrief heeft Mark Gurman het over de volgende generatie iPad Pro. Hij vertelt daarin dat dit de eerste, echt grote update sinds 2018 gaat worden. De iPad Pro krijgt dan een paar flinke veranderingen.

De nieuwe modellen, die volgens de geruchten de codenamen ‘J717’, ‘J718’, ‘J720’ en ‘J721’ hebben, krijgen een M3-chip en een OLED-scherm. Daarnaast zal er een versie komen van 11 inch en grote tablet van 13 inch.

Naast de upgrades bij de iPad Pro, komt in 2024 ook een bijgewerkte versie van het Magic Keyboard. Dit toetsenbord krijgt een grotere trackpad, wat bij de huidige versie vaak nog als kritiekpunt werd beschouwd. Volgens Gurman zorgt deze upgrade van de trackpad ervoor dat de iPad Pro 2024 nog meer als laptopvervanger gezien kan worden.

De iPad Pro 2024 en het vernieuwde Magic Keyboard worden pas ergens in de lente of vroeg in de zomer van volgend jaar verwacht. Tot de tijd kun je hooguit een aantal kleine updates van de andere iPad-modellen verwachten.

iPad Pro kopen

Heb je geen zin om zo lang te wachten op de iPad Pro 2024 en ben je nu op zoek naar een razendsnelle Pro? Dan is de iPad Pro 2022 op dit moment de snelste iPad die je kunt kopen. Apple heeft de iPad Pro 2022 namelijk de M2-chip gegeven. Deze razendsnelle chip had Apple al eerder in de MacBook Air 2022 gestopt.

Let op wel even op welke versie van de iPad Pro je kiest. Het mini-led-scherm is alleen te vinden op het model van 12,9 inch. De 11 inch heeft nog steeds een lcd-scherm. Maar voor de extra grote iPad Pro betaal je natuurlijk ook iets meer.

