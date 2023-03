iPad Pro wordt in 2024 véél duurder – dit is waarom

Kijk je uit naar de nieuwe iPad Pro’s in 2024? Houd er dan alvast rekening mee dat ze zeer waarschijnlijk fors duurder gaan worden. We vertellen je waar dit door komt.

iPad Pro’s 2024 fors duurder

De iPad Pro’s die in 2024 verschijnen krijgen naar alle waarschijnlijkheid niet langer een lcd- of mini-led-scherm maar een oled-scherm. Volgens een bericht van de Koreaanse website The Elec worden ze echter veel duurder dan huidige oled-apparaten met dezelfde afmetingen.

De reden voor de flink hogere prijs van de iPad Pro‘s 2024 heeft alles te maken met een nieuw productieproces en hoge materiaalkosten. Apple zou momenteel onderhandelen met Samsung en LG Display over de prijs van de panels. Die nieuwe panels vereisen productieprocessen die niet eerder zijn gecombineerd voor oled-panels van dergelijke afmetingen.

Een van de nieuwe productieprocessen is het gebruik van twee emissielagen, waardoor de helderheid wordt verdubbeld en de levensduur van het scherm wordt verviervoudigd. Een ander proces is het gebruik van LTPO Thin Film Transistors (TFT) bij lage temperatuur, wat ervoor moet zorgen dat het in- en uitschakelen van individuele pixels energie-efficiënter gebeurt. Ten slotte zorgt een nieuwe hybride oled-structuur ervoor dat het panel dunner wordt.

De prijzen van oled-panels

Volgens The Elec ligt de prijs van een oled-panel voor bestaande 10-inch apparaten tussen de 100 en 150 dollar. De prijzen van de 11,1-inch en 13-inch oled-panels die Apple nodig heeft voor de iPad Pro’s in 2024, liggen door de nieuwe processen respectievelijk rond de 270 en 350 dollar.

Het is zeer waarschijnlijk dat Apple de hogere productiekosten doorberekent in de prijs van de nieuwe iPads. Hoeveel duurder ze gaan worden, valt moeilijk te zeggen. We denken dat je toch zeker aan zo’n 100 euro extra moet denken. Dus zit je over een nieuwe iPad Pro na te denken, is nu misschien een beter moment om die aan te schaffen. Hieronder vind je de beste prijzen.

iPad Pro’s 2024

De nieuwe iPad Pro’s krijgen naast een oled-scherm nog meer vernieuwingen. Zo wordt de buitenkant waarschijnlijk gemaakt van nieuwe materialen. Houd iPhoned in de gaten voor alle updates over de nieuwe iPad Pro’s.