Bracht Apple een iPad Pro 2023 op de markt? Dit moet je weten

Voor iedereen die zich afvraagt of Apple ook in 2023 een iPad Pro op de markt heeft gebracht, hebben we een overzicht gemaakt.

iPad Pro 2023

De eerste iPad Pro verscheen in 2015 en had een schermgrootte van 12,9 inch. Sindsdien heeft Apple bijna elk jaar een nieuwe iPad Pro uitgebracht, met uitzondering van twee jaren, te weten 2019 en 2023. Apple heeft dus geen iPad Pro 2023 op de markt gebracht. Voor de volledigheid geven we je een overzicht van alle iPad Pro’s die er zijn verschenen:

2015: iPad Pro 12,9 inch

2016: iPad Pro 9,7 inch

2017: iPad Pro 10,5 inch

2017: iPad Pro 12,9 inch (2e generatie)

2018: iPad Pro 11 inch

2018: iPad Pro 12,9 inch (3e generatie)

2020: iPad Pro 11 inch (2e generatie)

2020: iPad Pro 12,9 inch (4e generatie)

2021: iPad Pro 11 inch (3e generatie)

2021: iPad Pro 12,9 inch (5e generatie)

2022: iPad Pro 11 inch (4e generatie)

2022: iPad Pro 12,9 inch (6e generatie)

2024: iPad Pro 11 inch (M4)

2024: iPad Pro 13 inch (M4)

De volgende iPad Pro die Apple gaat uitbrengen, is de iPad Pro (M5). Die verschijnt waarschijnlijk ook weer in een 11 inch- en een 13-inch variant. Het is echter de vraag of we deze nieuwe iPad Pro al in 2025 gaan zien. Als we Mark Gurman van Bloomberg kunnen geloven, verschijnt die op zijn vroegst eind 2025, maar mogelijk pas begin 2026. Mogelijk slaat Apple dus net als met de iPad Pro 2023 weer een keer een jaartje over.

De M4-versie is nu je beste keuze

Ben je van plan om een iPad Pro aan te schaffen, dan is het dus niet echt de moeite waard om op de volgende iPad Pro te wachten. De beste iPad Pro die je op dit moment kunt kopen, is de iPad Pro (M4). En daarbij heb je dus de keuze uit een 11 inch- en een 13 inch-variant. Voor de beste prijzen kijk je naar de onderstaande deals!