iPad Pro 2022 ziet er hetzelfde uit (maar krijgt wel toffe verbeteringen)

De iPad Pro 2022 komt eraan en heeft waarschijnlijk hetzelfde design, maar toch krijgt de grote tablet een aantal interessante verbeteringen. iPhoned vertelt je wat de nieuwe functies en features van de iPad Pro 2022 zijn!

iPad Pro 2022 verbeteringen

Dat Apple aan een nieuwe iPad Pro werkt is een ding dat zeker is. Waarschijnlijk gaan de grootste verbeteringen van de iPad Pro 2022 vooral onder de motorkap plaatsvinden. Wij zetten de verschillende geruchten van de grootste Apple iPad voor je op een rijtje.

iPad Pro 2022 krijgt M2-chip

De vorige iPad Pro uit 2021 had een update naar de M1-chip gekregen, die je onder andere ook in de MacBook Air en de Mac mini terugvindt. In 2022 verschijnt waarschijnlijk de opvolger van M1, de M2-chip. Grote kans dat de volgende generatie van de iPad Pro ook deze nieuwe chip gaat krijgen. De M2-chip zal waarschijnlijk wat sneller en efficiënter zijn, maar specifieke gegevens zijn nog niet bekend.

Upgrade display met mini-led-scherm

Vorig jaar hadden we al een iPad Pro 12,9 inch met een mini-led-scherm. Dit jaar is de verwachting dat de 11-inch en de 12,9-inch versies van de iPad Pro ook zo’n nieuw scherm krijgen. Het mini-led-scherm zorgt onder andere voor een hoger contrast en betere zwartwaardes.

Draadloos opladen met MagSafe

Je iPhone kun je al jaren op een draadloze lader leggen, maar de iPad kan nog altijd niet zonder kabeltje. Daar komt dit jaar mogelijk verandering in. Volgens geruchten krijgt de iPad Pro 2022 ondersteuning voor draadloos opladen. Het Apple-logo op de achterkant zou groter en van glas worden, zodat je er een magnetische MagSafe-lader op kunt klikken.

Een van de andere verbeteringen die de iPad Pro 2022 mogelijk krijgt is ‘PowerShare’. Hiermee kan je bijvoorbeeld je iPhone 13 opladen door hem op de achterkant van de iPad Pro 2022 te leggen.

Toch is het nog niet zeker dat de nieuwe iPad Pro deze vorm van opladen krijgt. Want volgens andere geruchten zou de iPad Pro 2022 toch geen MagSafe krijgen. Het glazen gedeelte dat nodig is voor MagSafe zorgt ervoor dat de iPad Pro sneller beschadigt, waardoor de tech-gigant twijfels heeft over het gebruik van zo’n kwetsbaar materiaal.

Apple Pencil 3

Er gaan ook geruchten rond dat er een nieuwe versie van de Apple Pencil aan zit te komen. Deze geruchten over de Apple Pencil 3 doken begin 2021 al op, maar sindsdien is het stil. Het is daarom nog niet zeker of we er inderdaad een nieuwe versie kunnen verwachten, maar het zou mooi zijn als de digitale pen ook een upgrade krijgt.

iPad Pro 2022 verbeteringen aan behuizing: titanium shell

Ook de behuizing gaat waarschijnlijk een upgrade krijgen. Een van de verbeteringen die Apple overweegt voor de iPad Pro 2022 is een behuizing van titanium.

Dit materiaal heeft veel voordelen. Het is lichter dan aluminium, waardoor je je iPad nog gemakkelijker meeneemt. Ook kan Apple de iPad dunner maken zonder dat dat ten koste gaat van de stevigheid. Titanium is namelijk heel sterk en minder gevoelig voor (diepe) krassen. Een nadeel is wel, dat titanium behoorlijk duur is. Er is dus best een kans dat alleen de grootste iPad Pro 2022 deze update krijgt.

Apple iPad Pro 2022 release

Wanneer Apple de iPad Pro 2022 aankondigt, is nog niet duidelijk. Dat zou al dit voorjaar kunnen zijn, maar ook pas in de herfst. Volgens de laatste geruchten komt er in maart een Apple-event, maar waarschijnlijk zal daar op iPad-gebied alleen een nieuwe iPad Air getoond worden. Waarschijnlijk zal de release van de iPad Pro 2022 dan zo rond het najaar zijn.

