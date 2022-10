iPad Pro 2022 review round-up: kleine upgrades met leuk extraatje

De eerste internationale reviews van de iPad Pro 2022 zijn online verschenen. In deze review round-up van de iPad Pro 2022 zetten we de conclusies voor je op een rij!

iPad Pro 2022 review round-up

Wil je een grote tablet van Apple? Dan moet je bij de iPad Pro 2022 zijn. Dit is Apple’s nieuwste tablet met de snelste chip (de M2). De nieuwe iPad Pro is te koop als 12,9 inch en als 11 inch.

Vanaf 26 oktober ligt de nieuwe iPad Pro in de winkels en is hij te koop vanaf € 1.069,-. De eerste reviews zijn inmiddels online beschikbaar.

1. MacStories

Federico Viticci van MacStories vind de iPad Pro 2022 een nette update, maar zegt er wel bij dat het vooral een kleine update van de hardware is. Hij was daarnaast erg te spreken over de nieuwe functie ‘Apple Pencil Hover’.

Apple had de functie vooral voor tekenaars onder de aandacht gebracht, maar de reviewer van MacStories kwam erachter dat ook andere apps profiteren van de nieuwe functie. Zo kun je bijvoorbeeld een preview van een YouTube-video bekijken door je Pencil vlak boven een filmpje te houden.

2. Engadget

Bij Engadget is vooral de snelheid en vlotte response van de iPad Pro 2022 een pluspunt. Maar de reviewer vond de vorige iPad Pro ook al ontzettend snel. Voor iemand die een oudere iPad Pro zonder M1-chip heeft en veel zware apps gebruikt, is de iPad Pro 2022 wel de upgrade waard.

Volgens Engadget is de iPad Pro 2022 is ook niet voor mensen op de markt gebracht die al een iPad met M1 hebben, maar meer om te laten zien hoe snel Apple’s beste tablet is. Ook de nieuwe Hover-functie van de Apple Pencil trok (positief) de aandacht bij Engadget, maar de reviewer moet nog zien hoe ontwikkelaars de functie straks in andere apps gaan implementeren.

3. Mashable

Bij Mashable waren ze een stuk minder positief over de iPad Pro 2022. Vooral Stage Manger had regelmatig kuren, want sommige apps zagen er niet goed uit wanneer je de afmetingen van het venster had aangepast.

De nieuwe Pro is een ontzettend krachtige tablet, maar het is nog steeds geen vervanger van een goede laptop. Ook vinden ze de Pro-tablet te duur en krijg je meer waar voor je geld als je een iPad Air koopt.

iPad Pro 2022 kopen

Is je oude iPad wel toe aan een upgrade en ben je van plan om een iPad Pro 2022 te kopen? Check dan zeker onze iPad Pro 2022-prijsvergelijker, dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt!

