‘Nieuwe iPad Pro verschijnt in 2022: dit is de verwachte datum’

Apple komt dit jaar nog met een nieuwe versie van de 11-inch en 12,9-inch iPad Pro. Dit meldt Apple-analist Mark Gurman. Hij heeft ook informatie over de vernieuwingen die vermoedelijk naar de iPad Pro 2022 komen.

Toch een nieuwe iPad Pro in 2022

In de laatste editie van de Power On-nieuwsbrief schrijft Mark Gurman van Bloomberg dat hij rekent op een nieuwe iPad Pro in 2022. Die verschijnt volgens de Apple-insider in september of oktober. De huidige iPad Pro (5e generatie) dateert uit mei 2021.

De belangrijkste verbeteringen van de nieuwe iPad Pro’s zijn ‘M2-chips, draadloos opladen en upgrades van het camerasysteem’, weet Gurman. Daarvan is vooral het draadloos opladen interessant, want er is nog geen iPad die draadloos opladen ondersteunt.

Volgens eerdere geruchten gebeurt dit draadloos opladen met MagSafe, wat we al kennen van de iPhone 12 en nieuwer. Die hebben in de behuizing een magnetische ring, waardoor je de magnetische oplader er als het ware op vastklikt. Omdat iPads zwaarder zijn krijgt de tablet vermoedelijk sterkere magneten. Ook zou de oplaadsnelheid sneller zijn dan bij de iPhone.

Grotere iPad Pro

En terwijl de iPad Pro 2022 nog moet verschijnen, weten we al meer over de versie daarna. In 2023 zou Apple een iPad Pro met een scherm van 14,1 inch lanceren. Daarmee wordt het de grootste iPad die Apple ooit heeft gemaakt. Andere vernieuwingen van deze iPad Pro zijn nog niet bekend.

Gurman rekent dus op een release van de iPad Pro 2022 in september of oktober. Traditioneel staat de september-maand vooral in het teken van de nieuwe iPhones en Apple Watch, dus een onthulling in oktober lijkt het meest aannemelijk.

