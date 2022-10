iPad Pro 2022 kán ProRes-video filmen, maar het is wel erg omslachtig

Eén van de vernieuwingen die de iPad Pro 2022 biedt is het opnemen van ProRes-video. Dat blijkt helaas wel vrij omslachtig. Je moet er namelijk een aparte app van derden voor downloaden.

Grote handicap voor ProRes-video op iPad Pro 2022

Apple introduceerde ProRes-video op de iPhone 13 Pro. Deze videocodec is gericht op echte professionals. Hij biedt een hoge kleurgetrouwheid en past veel minder compressie toe dan normale codecs. Daardoor kun je video’s die in ProRes zijn geschoten beter nabewerken.

Ook de nieuwe iPad Pro 2022 kan overweg met ProRes-video. In theorie althans. Want nu blijkt dat de standaard camera-app deze optie helemaal niet aanbiedt. Het is op dit moment onduidelijk of het gaat om een bug of dat Apple ProRes opzettelijk uit de app weert.

Wie toch professionele video’s wil schieten met zijn iPad is aangewezen op een app van derden. Wie bijvoorbeeld FiLMiC Pro uit de App Store downloadt, kan wél met ProRes aan de slag.

Dat is natuurlijk nogal onhandig. Aan de andere kant vragen we ons af wie er precies professionele video’s wil filmen met zijn iPad. Zeker het 12,9 inch-model is aan de grote kant en laat zich moeilijk vasthouden terwijl je over straat loopt. iPhones zijn een veel handiger instrument voor de aanstormende filmmaker.

Dit moet je weten over de iPad Pro 2022

De iPad Pro 2022 is een vrij bescheiden upgrade ten opzichte van zijn voorganger. De tablet verschijnt opnieuw in twee formaten: 11 en 12,9 inch. Hij draait op de M2-chip die we kennen van de MacBook Air 2022. Deze processor is razendsnel, maar dat was de M1 ook al.

De enige andere grote vernieuwing zit in het gebruik van de Apple Pencil. De nieuwe iPad Pro detecteert de pen al als je 12 millimeter boven het scherm zweeft. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens het tekenen de dikte van het penseel aanpassen, terwijl je op het scherm al een kleine preview onder de punt van je Apple Pencil ziet. Apple noemt dit de ‘Apple Pencil hover experience’.

