Zo duur: iPad Pro 2022 prijs doorbreekt grens van 3000 euro

Wanneer je de beste versie van de iPad Pro 2022 wilt kopen is het wel even schrikken van de prijs. Nog nooit moest je zoveel voor een iPad op tafel leggen. Maar wat krijg je er precies voor terug?

iPad Pro 2022 prijs: zelfs duurder dan 3000 euro

De iPad Pro 2022 is op dit moment het neusje van de zalm op tabletgebied, maar daar betaal je wel een flinke prijs voor. Het goedkoopste model is te koop vanaf € 1.069,-. Je hebt dan de iPad Pro 2022 (11 inch) en de minste opslag (128GB). Maar de belangrijkste feature van de iPad Pro 2022, de M2-chip? Die krijg je dan gelukkig wél.

Kies je echter voor de grotere iPad Pro 2022 van 12,9 inch? En wil je alle opties? Dan ben je zelfs 3044 euro kwijt! Pak je er ook nog een Apple Pencil 2 en Magic Keyboard bij? Dan stijgt de prijs van de iPad Pro 2022 maar liefst tot 3622 euro! Voor die prijs kun je ook een MacBook Pro met supersnelle M1 Max-chip kopen …

iPad Pro 2022: specificaties

Wanneer je de iPad Pro 2022 bekijkt denk je misschien dat je de vorige iPad Pro in je handen hebt. De grootste vernieuwingen zitten namelijk onder de motorkap. Zo heeft de iPad Pro 2022 een M2-chip. Deze razendsnelle chip zit ook in de MacBook Air 2022.

Verder is de wifi-verbinding van de iPad Pro vernieuwd, waardoor nu een snelheid van 2.4 Gb/s mogelijk is. Dat is twee keer zo snel dan de verbinding van de vorige iPad Pro. Ook zijn er modellen die nu wereldwijd 5G-netwerken ondersteunen.

Een andere leuke vernieuwing (die op dit moment exclusief voor de iPad Pro 2022 is) vind je bij de Apple Pencil 2. Deze wordt op de nieuwe iPad Pro al gedetecteerd op zo’n 12 mm boven het scherm.

De iPad kan daarmee bijvoorbeeld een venstertje openen om in te schrijven voordat je Pencil het scherm raakt. Ook tijdens het tekenen is dat handig, omdat je dan al van tevoren ziet hoe groot een ingesteld penseel op het scherm is (op de plek waar je de Pencil houdt).

iPad Pro 2022 prijzen

Zoals verwacht zijn alle iPad Pro-modellen weer een tikje duurder geworden. Dit zijn de nieuwe prijzen.

11-inch iPad Pro 2022 (128 GB, wifi): 1069 euro

12,9-inch iPad Pro 2022 (128 GB, wifi): 1469 euro

